تغيير لون «فقاعة النص» في تطبيق iMessage

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

يحاول مستخدمو تطبيقات التواصل الاجتماعي، التجديد في طرق اتصالهم بالآخرين من خلال إضافة الرموز التعبيرية والرسوم والأيقونات. وأخيراً ظهرت بعض التطبيقات التي يمكنها تغيير بعض الأشكال في تطبيقات التواصل ومنها فقاعة المحادثة الشهيرة، سواء بتغيير اتجاه الكلام أو تغيير لونها والخط داخلها وما إلى ذلك. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «أبل» العاملة بنظام التشغيل(ios 13)، بمقدورك الاستعانة ببعض التطبيقات لتغيير شكل فقاعة الحديث في تطبيق imessage. في البداية، توجه إلى متجر «أبل»app store على الويب، وابحث عن تطبيق Color Text Bubbles on iMessage. وعندما تعثر على التطبيق، انقر فوق زر (Get) بجوار أيقونة التطبيق، وأدخل كلمة مرور «معرّف أبل»Apple ID password لو طلب منك ذلك. ثم انقر فوق زر التثبيت Install ذي اللون الأزرق، وافتح تطبيق imessage.

وبعدها اتبع الخطوات المعتادة لإنشاء رسالة جديدة، ثم مرر من اليمين لليسار فوق شريط الخيارات الذي يقع أسفل مربع الرسالة ثم انقر فوق أيقونة اللون color.

وستظهر في نهاية الشاشة مجموعة من الأشكال المعدة مسبقاً، يمكنك النقر فوق خيار «كتابة رسالة مخصصة»Type Custom Message في نهاية الشاشة ثم أدخل النص الذي تريده.

وستجد فوق لوحة المفاتيح مباشرة أربعة خيارات، اثنان منها أقصى اليسار لتغيير اتجاه فقاعة الحديثbubble direction، انقر فوق أيقونة القلب جهة اليمين لو أردت حفظ فقاعة الحديث التي تفضلها لاستخدامها في الرسائل التالية.

وفي النسخة المدفوعة من التطبيق يمكنك النقر فوق الأيقونة التي تحمل كلمة text لتغيير شكل الخطوط وحجمها ولأوانها. وانقر فوق خيار الإرسال send بجوار أيقونة القلب بعد أن تنتهي من الكتابة.