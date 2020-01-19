إضافة الصور إلى متن الرسائل في بريد «جيميل»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

يسمح بريد «جيميل» Gmail لمستخدميه بإرفاق الملفات النصية وملفات الصور برسائلهم، لكن يحتاج المستخدم أحياناً إلى إضافة بعض الصور إلى متن الرسالة نفسه، وذلك لأن إضافة الصور تمنح الرسالة شكلاً أفضل أو تضفي عليها بعض الحيوية، كما أنها تكون ضرورية في أحيان أخرى، كإضافة الشعار الخاص بالشركات وغير ذلك. ويمكنك إضافة الصور إلى متن الرسائل، عبرتسجيل الدخول إلى حسابك عبر Gmail على الويب،وانقر فوق زر إنشاء رسالة Compose،ثم انقر فوق أيقونة إضافة صورة، وتبدو في شكل مثلثين متجاورين في شريط الأدوات الموجود في نهاية النافذة.

وستظهر أمامك نافذة جديدة تضم طرقاً عدة لإدراج الصورة، منها الصور الموجودة على جهازك، والموجودة على تطبيق «غوغل درايف»، كما يمكنك تحميل الصورة عن طريق عنوان الويب الخاص بها.

واختر الطريقة التي تفضلها، ولاحظ أن الصورة الموجودة في تطبيق «درايف» ستظهر أمامك في النافذة نفسها. انقر فوقها مرتين بزر الفأرة الأيسر لإضافتها لجسم الرسالة مباشرة، أو انقر فوقها مرة واحدة، ثم فوق زر الإدراج Insert الأزرق في نهاية النافذة.

وبعدها انقر مرتين بزر الفأرة الأيسر فوق الصورة الموجودة على الحاسب، وسيتم نقلها مباشرة إلى متن الرسالة إذا كان حجمها صغيراً، أو انقر فوق زر التحميل في نهاية النافذة لو لم تظهر ضمن الرسالة.