التخلص من شارة التحديث في نظام التشغيل Mac Catalina

المصدر: الامارات اليوم

تقوم شركة «أبل» بتحديث نظام التشغيل الخاص بأجهزة «ماك» سنوياً، لذا أطلقت نهاية العام الماضي الإصدار المعرف باسم: (macOS 10.15 Catalina)، وأتاحت تنزيله لكل حواسب «ماك» المصنعة منذ عام 2012. ويتميز الإصدار بكثير من التحديثات المفيدة التي أضيفت للتطبيقات، مثل تطبيقات التذكير والملاحظات والبريد ومتصفح «سفاري».

لكن رغم ذلك فإن الإصدار الجديد يغير بشكل كبير الطريقة التي يعمل بها جهاز «ماك»، إذ لا يدعم تطبيقات (32-bit)، ويعني هذا الاستغناء عن بعض التطبيقات التي اعتاد المستخدم العمل عليها أو الدفع مقابل تحديثها.

بالإضافة إلى اهتمام الإصدار الجديد بجوانب التأمين ومن ثم زيادة القيود على حركة المستخدم، لذا يعزف البعض عن التحديث للإصدار الأخير لكن تزعجهم شارة التنبيه الحمراء التي تظهر فوق أيقونة ترس الإعدادات لتذكرهم بالتحديث للإصدار الجديد، ويمكنك عبر الخطوات التالية التخلص من هذا التنبيه ومنع جهاز «ماك» من البحث عن التحديثات الجديدة.

في البداية انقر فوق «قائمة أبل» ومن النافذة المنسدلة انقر فوق خيار تفضيلات النظام System Preferences، ثم انقر فوق خيار تحديث البرامج Software Update، ثم فوق زر: الخيارات المتقدمة Advanced في نهاية الجانب الأيمن من النافذة الجديدة.

وبعدها انقر داخل المربعات الصغيرة المجاورة لخيار البحث عن تحديثات جديدة Check for updates، وخيار: تنزيل التحديثات الجديدة عند توافرها Download new updates when available، وخيار: تثبيت تحديثات نظام التشغيل Install macOS updates. ثم انقر فوق زر الموافقة OK الأرجواني وسط النافذة، ثم اغلق نافذة تحديث البرامج.

وبعد ذلك، افتح تطبيق Terminal الموجود ضمن مجلد Mac’s Utilities وانسخ هذه الأوامر

sudo softwareupdate --ignore «macOS Catalina»، ثم defaults write com.apple.systempreferences AttentionPrefBundleIDs، ثم killall Dock، في سطر الأوامر في التطبيق مع اتباع كل أمر منها بالنقر فوق زر Return وأدخل كلمة السر الخاصة بك لتأكيد الإجراءات.