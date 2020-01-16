نقل التطبيقات المتعددة في خطوة واحدة

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

يهتم مستخدمو الهواتف بالوصول إلى الميزات الجديدة التي تتيحها الإصدارات المختلفة من نظم التشغيل. وينطبق هذا الأمر على مستخدمي هواتف «آي فون» الذين ينتقلون بين الإصدارات الجديدة من نظام التشغيل «آي أو إس» وبين الطرز الجديدة من تلك الهواتف. ومن الميزات التي يجب أن يعرفها مستخدمو الأجهزة ومعظم نظم التشغيل، تنظيم التطبيقات على شاشة «آي فون». فإذا كنت من مستخدمي هذه الهواتف، اتبع الخطوات التالية لنقل التطبيقات المتعددة في خطوة واحدة بدلاً من نقل كل منها على حدة: انقر مع التثبيت فوق أيقونة أي من التطبيقات التي ترغب في نقلها، لتلاحظ أن أيقونة التطبيق بدأت بالاهتزاز وظهر فوق الركن الأيسر منها علامة الغلق «X»، وبعدها ابدأ بتحريك أيقونة التطبيق ببطء في أي اتجاه حتى تختفي منها علامة الغلق. لا تحرر إصبعك من فوق التطبيق الذي قمت بتحريكه، وانقر فوق أيقونات التطبيقات الأخرى التي ترغب في نقلها لوضعها فوق أيقونة التطبيق نفسه الذي حركته من قبل واحداً تلو الآخر، ثم ابدأ بتحريك الحزمة الجديدة كلها الآن إلى المكان الذي تفضله.