«آسوس» تطلق جهاز «كروم بوك» جديداً

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «آسوس» التايوانية عن جهاز «كروم بوك» جديد، يتضمن شاشة لمسية قياس 14 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD ويأتي في جسم مصنوع من سبائك المغنيسيوم والألمنيوم، فيما لا يزيد سمُكه على 13.7 ملليمتراً، في حين يبلغ وزنه 1.1 كيلوغرام.

وذكرت الشركة التايوانية أنه يمكن استخدام الجهاز الجديد (Flip C436) مثل أي جهاز حاسوب محمول «لاب توب» تقليدي، فضلاً عن إمكانية استعماله كحاسوب لوحي مع دعم قلم إدخال البيانات أو استعماله في تشغيل وسائط الملتيميديا عندما يتم نصبه في وضع الخيمة. وقامت الشركة التايوانية بتزويد جهازها الجديد بمعالجات «إنتل» من الجيل العاشر وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت وأقراص الحالة الساكنة M.2-SSDبسعة 512 غيغابايت، إضافة إلى توافر موديلات مزودة بمعالجات (i3) و(i5) وذاكرة وصول عشوائي سعة ثمانية غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 غيغابايت.

وأشارت «آسوس» إلى أن الجهاز الجديد يدعم تقنيتي «واي فاي 6» و«بلوتوث 5.0»، ويتضمن اثنين من منافذ (USB-C) وقارئ بطاقة الذاكرة الخارجية (SD)، وبالتالي فإنه يمكن توسيع ذاكرة الجهاز حتى اثنين تيرابايت، بينما تمتد فترة تشغيل البطارية إلى 12 ساعة.

وأعلنت الشركة عن طرح جهاز «كروم بوك» في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري.