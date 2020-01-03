«شاومي» تكشف عن تفاصيل ساعتها الذكية الجديدة

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «شاومي» الصينية، عن بعض التفاصيل الجديدة لساعتها الذكية (Watch Color)، مشيرة إلى أن الموديل الجديد، الذي يطلق في الأسواق العالمية اعتباراً من اليوم، يأتي بتصميم شاشة مستديرة، قياس 1.39 بوصة، وتعمل بدقة 454 x 454 بيكسل.

وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية تشتمل على بطارية بسعة 420 مللي أمبير ساعة، مع دعم تقنية «بلوتوث 5.0» والنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS).

وأكدت الشركة الصينية أيضاً دعم الساعة لتقنية اتصالات المجال القريب (NFC)، وبالتالي فإنه يمكن استعمال الساعة الجديدة في إجراء عمليات الدفع اللاتلامسي، لكن الأمر يتطلب وجود هاتف ذكي مزود بنظام «غوغل أندرويد 4.4» على الأقل.

وأوضحت الشركة أنه نظراً لأن ساعة (Watch Color) تفتقر إلى تقنية (LTE)، فإنه من المتوقع أن تأتي بكلفة أقل من ساعة «شاومي Watch» التي تم إصدارها سابقاً. ولم تفصح الشركة الصينية عن أي تفاصيل بشأن أسعار ساعتها الذكية الجديدة أو موعد طرحها في أسواق المنطقة العربية.