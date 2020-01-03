«آنكر» تُطلق أول «فلاش» معتمد لـ«آي فون»

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «آنكر»، أمس، عن إطلاق أول «فلاش» معتمد من برنامج «أبل» (Made for iPhone) لهواتف «آي فون».

وأوضحت الشركة الصينية أن «الفلاش» (iPhone LED Flash) الجديد يتيح إمكانية التقاط الصور بشكل أفضل في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة.

وبينت أن «الفلاش» الجديد لا يعمل بواسطة أنبوب «الفلاش» زينون، وإنما يعمل بواسطة تقنية «الدايودات» المضيئة (LED) التي تتوافر بالفعل في هواتف «آي فون 11».

وأضافت الشركة أن «الفلاش» الجديد يضيء بشكل أقوى من «فلاش» هاتف «آي فون 11» بمقدار أربع مرات، كما أنه يوفر ضعف مدى الإضاءة في «آي فون 11».

وأشارت إلى أن «الفلاش» يعمل مع أي تطبيق كاميرا، بما في ذلك التطبيق الافتراضي في «آي فون»، موضحة أنه يتم توصيل «الفلاش» بجهاز «أبل» عن طريق منفذ (Lightning).