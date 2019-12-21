«تنظيم الاتصالات» تحذِّر من نشر البيانات الشخصية على مواقع التواصل

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

طالبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم نشر تفاصيل الحياة الشخصية الخاصة بهم على مواقع التواصل، لتجنب التعرض للاحتيال الإلكتروني. وحذرت الهيئة، في نشرة توعوية على صفحاتها على مواقع التواصل، من أن نشر تفاصيل الحياة الاجتماعية والشخصية للمستخدمين على مواقع التواصل يعرضهم للاحتيال الإلكتروني من جانب «المتربصين»، محذرة بصفة خاصة من نشر جهات العمل والبيانات الشخصية الخاصة بهم، مثل الأسماء وأرقام الهواتف وعناوين منازلهم والتفاصيل الخاصة بهذه المنازل من الداخل والخارج على مواقع التواصل الاجتماعي. وطالبت «تنظيم الاتصالات» المستخدمين باختيار من يشاهدون تفاصيل حياتهم الشخصية بحذر وعناية فائقة، موضحة أن عدداً كبيراً من مستخدمي «التواصل» باتوا يستمتعون حالياً بتصوير تفاصيل حياتهم الشخصية وعرضها على مواقع التواصل، لتكون متاحة لعدد كبير من المستخدمين، الذين لا يعرفونهم معرفة كافية، والذين قد لا يكونون محل ثقة، حيث يستفيدون من هذه التفاصيل للإضرار بهؤلاء الأشخاص، وتعريضهم للنصب والاحتيال الإلكتروني. وأشارت إلى أن عدم الحفاظ على سرية البيانات الشخصية يزيد من إمكانية التعرض لعمليات قرصنة للحسابات عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.