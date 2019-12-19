«إنتل» تكشف عن كاميرا بمعلومات عمق دقيقة

المصدر: سانتا كلارا - د.ب.أ

كشفت شركة «إنتل»، أمس، عن كاميرا جديدة، تتميز بتقديم معلومات عمق دقيقة من أجل التقاط صور ثلاثية الأبعاد، وذلك بفضل تقنية «الليدار».

وأفادت الشركة الأميركية، بأن «الكاميرا L515» الجديدة، التي تأتي بحجم كرة التنس، قادرة على تسجيل 23 مليون معلومة عمق في الثانية، في حين تبلغ دقة الوضوح (1024×768 بيكسل) بمعدل 30 صورة في الثانية.

وأشارت «إنتل» إلى أن النظام القائم على أشعة الليزر قادر على اكتشاف الأجسام من مسافة تراوح بين 0.25 وتسعة أمتار، كما تم تجهيز الكاميرا الجديدة بمستشعر تسارع و«كاميرا Full HD-RGB».

يشار إلى أنه من المقرر طرح الكاميرا الجديدة بحلول نهاية أبريل المقبل بسعر يبلغ 349 دولاراً (نحو 1280 درهماً).