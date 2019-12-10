«مايكروسوفت»: 44 مليون كلمة مرور غير آمنة

المصدر: ريدموند - د.ب.أ

أفادت شركة «مايكروسوفت» بأن هناك أكثر من 44 مليون كلمة مرور غير آمنة بمختلف خدماتها، نظراً لاستعمال هذه الكلمات مرات عدة من قبل المستخدمين.

وذكرت الشركة الأميركية أنها اكتشفت ذلك، من خلال مقارنة أكثر من ثلاثة مليارات من بيانات تسجيل الدخول مع خدمات الشركات الأخرى، التي تم نشرها على الإنترنت، من خلال هجمات القرصنة الإلكترونية أو تسريب البيانات.

وأوضحت الشركة أن عملية الفحص اقتصرت على كلمات المرور، التي تم استعمالها مرات عدة في الفترة من يناير وحتى مارس 2019، مشيرة إلى أنها قامت بمقارنة كلمات مرور المستخدمين مع بيانات تسجيل الدخول، التي تم تسريبها على الإنترنت.

وأضافت أنها أجبرت المستخدمين على تغيير كلمات المرور، من خلال إظهار مربع حوار، يطلب من المستخدم تغيير كلمة المرور، عند محاولة تسجيل الدخول في خدمات «مايكروسوفت».