تغيير كلمة سر «مُعرّف أبل»

المصدر: الامارات اليوم

يُعير المرء هاتفه إلى شخص آخر، ثم ينتابه القلق من تعرف هذا الشخص إلى كلمة السر الخاصة بحسابه على شركة «أبل»، أو ما يطلق عليه «مُعرّف أبل» Apple ID، فيفكر في تغيير كلمة سر الحساب أملاً في المزيد من التأمين. كما أن البعض يميلون إلى تغيير كلمات السر بين حين وآخر، لضمان أكبر قدر من الخصوصية. لذلك، يمكنك تغيير كلمة السر الخاصة بحسابك على «أبل» من خلال الأجهزة العاملة بنظام تشغيل «آي أو إس»، من خلال فتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي اللون، ثم مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى تبويب: «كلمة السر والأمان» Password & Security وانقر فوقه.

انقر بعد ذلك فوق خيار: «تغيير كلمة السر» Change Password في أعلى النافذة الجديدة، ثم أدخل «رمز المرور» passcode إذا طلب منك ذلك، ثم كلمة السر الجديدة.

وأخيراً، أدخل كلمة السر مرة أخرى للتحقق في الأسفل، ثم انقر فوق زر «تغيير» Change.