«شيري» تكشف عن لوحة مفاتيح بتقنية التشفير

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركة «شيري» الألمانية عن لوحة مفاتيح جديدة، تمتاز بحماية ضد برامج التجسس على «الهاردوير»، حيث تتم عمليات نقل الأزرار بشكل مشفر، إضافة إلى توافر قارئ البطاقة الذكية (PC/‏SC)، وواجهة (RF/‏NFC).

وأوضحت الشركة أن لوحة المفاتيح (Secure Board 1.0) تبدو بتصميم تقليدي، لافتة إلى أنه على الرغم من أنها ليست لوحة مفاتيح ميكانيكية، إلا أنه تم الاعتماد على مفاتيح (LPK).

وذكرت أن أهم ميزة في لوحة المفاتيح الجديدة تتمثل في الوضع الآمن، إذ يتم نقل جميع عمليات الإدخال عن طريق الأزرار بشكل مشفر، وبالتالي فإنه يوفر حماية ضد برامج التجسس على «الهاردوير» وهجمات (BadUSB).

ولم تكشف «شيري» عن أي معلومات تفصيلية حول طريقة تفعيل الوضع الآمن، إلا أنه يتطلب برنامجاً خاصاً يتوافر لنظام تشغيل «لينوكس» فقط في الوقت الحالي، فيما يجري العمل حالياً على تطوير إصدار لأجهزة «ويندوز».