المصدر: الامارات اليوم

فتح قفل الوضع العمودي في «آي فون»

يعتبر التدوير التلقائي للشاشات ميزة مهمة، يتم من خلالها تدوير الشاشة تلقائياً، غير أن بعض أجهزة «آي فون» تتعرض أحياناً لتعطل هذا الملمح عندما يعلق الهاتف على الوضع الرأسي، ويعود السبب في ذلك إلى إغلاق القفل الخاص بالوضع العمودي.

لكن يمكنك اتباع ما يلي لفتح القفل من خلال مركز التحكم في الجهاز: إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون إكس» مرر إصبعك من أعلى الركن الأيمن من الشاشة إلى الأسفل، ليظهر مركز التحكم. أما إذا كنت تستخدم «آي فون 8» أو الإصدارات الأقدم التي يتوافر بها زر الشاشة الرئيسة، فمرر إصبعك من أسفل الشاشة إلى الأعلى للكشف عن مركز التحكم، وبعد ذلك ابحث عن الأيقونة التي تبدو في شكل قفل تحيط به دائرة. وإذا كان قفل الوضع العمودي في وضع العمل، ستظهر الأيقونة وخلفها أرضية بيضاء، لذا انقر فوقها لإيقافها عن العمل، لتظهر رسالة في أعلى نافذة مركز التحكم تشير إلى إيقاف قفل الوضع العمودي عن العمل.

منع الوصول إلى الشبكات الاجتماعية عبر Brave

تحاول المتصفحات الحديثة تلبية رغبات المستخدم قدر المستطاع في ظل المنافسة القوية بين المتصفحات. ومن ذلك مثلاً أن متصفح Brave يسمح لمستخدميه بمنع الدخول إلى بعض الشبكات الاجتماعية، مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«لينكدإن»، وهو أمر قد يروق لبعض الآباء استخدامه على أجهزة الأبناء الصغار. فإذا كنت ممن يريدون منع الدخول إلى بعض المواقع الاجتماعية ابتداء من خلال المتصفح، اتبع الآتي: افتح المتصفح، وتوجه إلى أيقونة التنقل الرئيسة فيه، والتي تبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» Settings وانقر فوقه، ثم مرر داخل الجانب الأيسر من الصفحة حتى تصل إلى قسم «حظر الشبكات الاجتماعية» Social Media Blocking وانقر فوقه، وبعدها انتقل إلى الجانب الأيمن من الصفحة، وحرك المؤشر الموجود بجوار الشبكة الاجتماعية التي ترغب في حظر الدخول إليها من اليمين إلى اليسار لتفعيل الحظر، وستعرف ذلك باختفاء اللون البرتقالي.