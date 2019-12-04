المصدر: الإمارات اليوم

التقاط الصور عن بُعد في «ساعة أبل»

تتميز كاميرا «آي فون» بملمح مهم مدمج بتطبيق الكاميرا، وهو ملمح السماح للمستخدم بضبط الكاميرا لالتقاط الصورة بعد مرور وقت معين، لكن المؤقت الموجود في التطبيق لا يعمل في بعض الأحيان بشكل سليم، وهنا يأتي دور «ساعة أبل»، إذ يمكن للمستخدم بعد ضبط كادر الصورة، والوقوف ضمن الكادر الذي يتم تصويره، أن ينقر فوق شاشة الساعة لالتقاط الصورة في اللحظة المناسبة. ويتم ذلك عن طريق وضع الهاتف في المكان الذي تفضل أن يتم التقاط الصورة من خلاله، ثم افتح تطبيق الكاميرا على «ساعة أبل».

سيتم الاتصال بين الساعة والهاتف تلقائياً، لذا انقر فوق «المؤقت» Timer لتضبط وقت التقاط الصورة بعد ثلاث ثوانٍ. وفي حال لم ترغب في تأخير لحظة التقاط الصورة، فانقر فوق زر التصوير لالتقاط الصورة في الحال.

اضغط على الشاشة للأسفل، لتختار بين وضع تدوير العدسة أي الاستعانة بعدسة التصوير الأمامية أو الخلفية Flip، أو تشغيل ضوء الفلاش Flash، وغيرهما من الخيارات.