المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فتح نوافذ من التطبيق نفسه في «آي باد»

حلت شركة «أبل»، أخيراً، واحدة من كبرى المشكلات التي أعاقت استخدام أجهزة «آي باد برو» كحاسبات أساسية، وذلك بعد أن سمحت للمستخدمين بتشغيل نسخ ونوافذ عدة من التطبيق نفسه. وجاءت هذه الميزة الجديدة ضمن ملمح Multi-Window في نظام التشغيل «آي أو إس 13». لكن مع ملاحظة أن الأمر يعتمد على التطبيق الذي يتم استخدامه، وما إذا كان قد أدخل تحديثات تدعم الملمح الجديد أم لا. فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بـ«آي أو إس 13»، فاتبع الآتي لفتح نوافذ عدة من التطبيق ذاته: افتح التطبيق الذي ترغب في استخدام الملمح الجديد معه، وانقر مع التثبيت فوق العنصر الذي تريد تكراره، ثم اسحب العنصر إلى الأعلى حتى تصل إلى حافة الشاشة ليظهر أمامك الشريط الأسود، ثم ارفع إصبعك لإنشاء مثيل آخر من العنصر الذي اخترته، وبموجب ذلك سيصبح بإمكانك استخدام كل ميزات ملمح المهام المتعددة، كتغيير حجم النافذة أو غلقها وغير ذلك. ولغلق النافذة اسحب الشريط من الأعلى للأسفل.

زيادة عدد المواقع في قائمة Highlights

يوفر متصفح «فايرفوكس» ما يعرف بمواقع قائمة Highlights، ويقصد بها مجموعة منتقاة من المواقع التي قام المستخدم بزيارتها أو حفظها. ويصل عدد هذه المواقع في الصفحة الأولى للمتصفح إلى ستة مواقع، لكن بإمكان المستخدم زيادتها إلى 12 أيقونة. فإذا كنت من مستخدمي «فايرفوكس»، ورغبت في زيادة عدد هذه الأيقونات في القائمة إلى حدها الأقصى، فاتبع الخطوات التالية:

افتح المتصفح وانقر فوق أيقونة «الخيارات» Options، التي تبدو في شكل ترس رمادي صغير في أعلى يمين الصفحة، ثم انقر فوق تبويب «الصفحة الرئيسة» Home، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل منزل خشبي بالجانب الأيسر من الصفحة، وبعد ذلك ابحث داخل الجانب الأيمن من الصفحة عن قائمة Highlights، وتأكد من وجود علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور لها، ثم انتقل إلى رأس القائمة المنسدلة، ويبدو في شكل سهم يشير للأسفل في نهاية الصف من الجهة اليمنى وانقر فوقه، عندها مرر حتى تصل إلى خيار «أربعة صفوف» 4 Rows وانقر فوقه.