المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نصائح لتغريدات أفضل عبر «تويتر»

إذا كنت من مستخدمي شبكة التدوين «تويتر» فإنه يمكنك تحسين التعامل مع عملية التغريد باتباع النصائح التالية:

* استخدم أدوات جدولة التغريدات في نشر تغريداتك على فترات متباعدة، حتى لا يستشعر المتابعون الانزعاج وينصرفون عن متابعة حسابك.

* لضمان انتشار تغريداتك، اختر اللحظة المناسبة، وأفضل الأوقات للتغريد بين الواحدة إلى الثالثة مساء من الثلاثاء إلى الخميس، مع ملاحظة أن هناك بعض الاختلافات بحسب مواسم العطلات والثقافات، لكن تجنب التغريد بعد الثامنة مساء يومياً، وبعد الثالثة مساء في أيام الجمع.

* ضمّن تغريداتك بعض الوسوم لتكشف لمستخدميك أنك تتحدث عن موضوع محدد، واحرص على ألّا تقل عن وسم واحد Hashtag ولا تزيد على وسمين ضمن كل تغريدة.

* إذا كنت تستخدم الهواتف غير الذكية وتصل إليك التحديثات الخاصة بتغريدات «تويتر» عبر الرسائل النصية SMS فتتسبب في إزعاجك أثناء الليل، فإنه يمكنك إيقاف التحديثات خلال أوقات معينة من اليوم عن طريق التوجه للإعدادات، واختيار الأوقات التي لا ترغب في تلقّي التنبيهات خلالها.

ملمح وقت الراحة في «يوتيوب»

إذا كنت من مستخدمي تطبيق «يوتيوب»، عبر هواتف «أندرويد»، فإنه يمكنك استخدام ملمح تذكير المستخدم بتخصيص وقت للراحة من المشاهدة إذا تجاوز حدود المشاهدة المسموح بها، وذلك من خلال فتح «يوتيوب» على الهاتف أولاً، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مثلث أحمر فوق خلفية بيضاء.

انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي أعلى الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: «الإعدادات» Settings وانقر فوقه، ثم انقر فوق قسم: «الإعدادات العامة» General.

حرك المؤشر المجاور لخيار: «ذكرني بأخذ قسط من الراحة» Remind me to take a break من اليسار إلى اليمين لتفعيله، ثم اختر الوقت الذي ترغب في أن يذكرك به التطبيق للتوقف عن المشاهدة عند تجاوزه، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة عند الوصول إلى هذا الوقت المحدد، وبمقدورك وقتها غلق التطبيق لأخذ الراحة، أو النقر فوق خيار: Dismiss إذا رغبت في التغافل عن تجاوز وقت المشاهدة، أو النقر فوق «الإعدادات» Settings لتعديل المدة التي حددتها للراحة.