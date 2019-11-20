«دو» تطلق منصة للاتصال بين الأجهزة والآلات لضمان استمرارية الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، منصة متقدمة وعالمية المستوى للتحكم في الاتصال بين الأجهزة والآلات «M2M». وأشارت الشركة في بيان، أمس، إلى أنه تم تصميم المنصة الجديدة بهدف توفير حلول تحكم متكاملة لتمكين العملاء من إدارة شرائح وتقنيات وخدمات الاتصال عبر أجهزة متعددة، من خلال بوابة مركزية ذاتية الخدمة، تتسم بمستوى عالٍ من الحماية والمرونة والجودة.

وتسهم تقنيات الاتصال بين الآلات والأجهزة في تغيير شكل ومضمون نماذج عمل المؤسسات، لاسيما مع التوقعات بأن يصل عدد الأجهزة المتصلة إلى 20 مليار جهاز بحلول عام 2020. وفي ظل التوقعات التي تشير إلى نمو هذا المجال في دولة الإمارات، ستسهم منصة «دو» في تمكين المؤسسات من إدارة شرائح الاتصال الخاصة بها، بشكل سلس وأكثر كفاءة، عبر جميع تطبيقات الأجهزة، مثل نقاط ومنافذ البيع وتتبع أساطيل المركبات وحلول كاميرات المراقبة وغيرها.

وقال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع حلول المؤسسات في «دو»، هاني علي: «تشهد تقنية الاتصال بين الآلات والأجهزة، تطورات بوتيرة متسارعة، مع توجه الشركات حول العالم نحو الاستفادة من الحلول الذكية التي توفرها هذه التقنية، وتماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية بأن نكون الشريك الموثوق لعملائنا من المؤسسات في رحلتهم نحو التحول الرقمي، يسعدنا إطلاق منصتنا الجديدة والمتقدمة للتحكم في الاتصال بين الآلات».

وأضاف: «نحن واثقون بالإيجابيات التي ستوفرها هذه المنصة، من حيث إسهامها في منح المتعاملين المزيد من المرونة في العمليات وتمكينهم من توسيع قدراتهم في ما يتعلق بتقنيات وحلول الاتصال، ونحن ملتزمون بالعمل على تطوير واستقدام أحدث الحلول والتقنيات وتوفيرها لعملائنا بكل كفاءة للإسهام في تعزيز نموهم وازدهار أعمالهم خلال المرحلة المقبلة».

وسيتمكن متعاملو «دو»، من خلال منصة الاتصال بين الآلات، المدعومة من قبل شركة «فودافون»، أكبر مزود لحلول الاتصال المتكاملة، الوصول إلى مجموعة من تجارب الخدمات الذاتية المتميزة، إضافة إلى حلول لإدارة خدمات الاتصال بين الأجهزة.

وستوفر المنصة لوحة تحكم سهلة الاستخدام، وإدارة سهلة للشرائح، مع إشعارات التنبيهات، إلى جانب ذلك تقدم المنصة تقارير شفافة وتحليلات متقدمة كخدمات التشخيص وخدمات التكامل.