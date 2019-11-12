شركات تقنية عالمية تنضم إلى تحالف «إيثريوم» للعقود العالمية الذكية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

قبيل انعقاد معرض أميركا الشمالية لتقنية «سلاسل الكتل»، الذي يبدأ فعالياته غداً الأربعاء في مدينة سانتا كلارا الأميركية، أعلنت شركات «مايكروسوفت» و«إنتل» و«آي بي إم» و«جي بي مورجان» انضمامها إلى «تحالف إيثريوم»، المسؤول عن تطوير وتشغيل وإدارة منصة «إيثريوم» العالمية الذكية المفتوحة المؤمنة الخاصة بإبرام وتبادل العقود والتمويلات وتنفيذ التسويات المالية العابرة للحدود رقمياً، استناداً إلى تقنية «سلاسل الكتل».

قاموس عالمي

وقال «تحالف إيثريوم للمؤسسات»، عبر موقعه entethalliance.org، إن أعضاء التحالف تشاركوا معاً في التوصل إلى الإصدار الأول من القاموس العالمي الموحد لرموز ومصطلحات العقود والمبادلات والتسويات التجارية والصناعية العالمية الذكية، ليعمل من خلال تقنية «سلاسل الكتل» المؤمنة والمفتوحة، التي يتوقع أن تغير من مستقبل التجارة الدولية والمعاملات المصرفية والمالية جذرياً. وسيتم طرحه للمناقشة والتشاور، خلال المؤتمر الذي يحضره أكثر من 6000 خبير من مختلف أنحاء العالم.

ويستهدف هذا القاموس، أو معيار رموز التصنيف العالمي، منح الشركات والمطورين حق الوصول إلى مجموعة من المكونات القابلة لإعادة الاستخدام والمتعددة القطاعات، لإنشاء الرموز والأكواد القابلة للاستخدام في المعاملات التجارية والمالية عالمياً بصورة موحدة.

ولتوضيح أهمية الخطوة التي أقدمت عليها شركات كبرى بالدخول في «تحالف إيثريوم للمؤسسات»، تتعين الإشارة إلى طبيعة كل من «منصة إيثريوم» والتحالف نفسه، وتقنية «سلاسل الكتل» التي تعمل كبنية تحتية تقنية لكل ذلك.

«منصة إيثريوم»

تعد «منصة إيثريوم»، منصة تقنية عامة مفتوحة المصدر، يتم استخدامها في إبرام العقود الذكية بين طرفين أو أطراف عديدين، بصورة إلكترونية ذكية عبر الإنترنت، وبطريقة منهجية تحاكي العقود التقليدية الحقيقية تماماً، مع توفير عنصري الأمن والثقة بين المتعاقدين.

ومن الناحية التقنية هي عبارة عن منصة حوسبة موزعة ونظام تشغيل مفتوح المصدر، يتميز بخاصية تعرف باسم «العقد الذكية» أو البرمجة النصية، القائمة على المعاملات، وجزء من هذه المنصة هو «الإثير»، وهي عملة مشفرة يتم إنشاؤها عبر المنصة، من أجل استخدامها كوسيط مؤقت يتم السحب منه والإضافة إليه في إطار التسويات المالية المرتبطة بالعقود والمعاملات التجارية الذكية، ثم العودة مرة أخرى للعملات الورقية التقليدية.

«تحالف إيثريوم»

يعرف «تحالف إيثريوم» نفسه على أنه منظمة مختصة بتطوير وتحسين المعايير المتعلقة بعمل «منصة إيثريوم» التقنية.

ويتكون التحالف من 1400 من الأعضاء الأفراد، من بينهم قادة ومتبنون ومبتكرون ومطورون، و250 من الشركات والمؤسسات في مجالات التقنية والتجارة والقطاعات المالية والمصرفية، إضافة إلى 19 من المجموعات الاستشارية رفيعة المستوى من أكثر من 45 دولة، يتعاونون لإنشاء شبكة مفتوحة مؤمنة متطورة ولا مركزية لمصلحة الجميع.

«سلاسل الكتل»

تحقق تقنية «سلاسل الكتل» الترتيب التلقائي والتنسيق والتزامن في إدارة وتشغيل أنظمة الحاسبات والبرمجيات ونظم المعلومات والبرامج الوسيطة والخدمات في سياق موحد موجه للخدمة، والمحاكاة الافتراضية، والبنية التحتية المتقاربة، ومراكز البيانات الديناميكية، من خلال سير العمل الآلي وإدارة الحسابات وإدارة التغيير. وتحتفظ بقائمة من السجلات المستمرة النمو بلا انقطاع، والمؤمنة ضد العبث والمراجعة.

ويصفها المصرفيون والمحاسبون العاملون بالقطاع المالي بأنها أشبه بـ«دفتر أستاذ إلكتروني عام مفتوح»، تتشارك فيه أطراف عدة منفصلة في بياناتها ومعاملاتها، وتضع فيها بياناتها ومعلوماتها الخاصة بمعاملاتها المالية، وكل وحدة من هذه البيانات تختص بمعاملة أو عملية معينة، ويطلق عليها «كتلة»، وكل كتلة لديها بصمة وقت، وترتبط مع سابقتها ولاحقتها برابط مميز، كما ترتبط بمشارك معين، لتشكل في النهاية «سلسلة كتل»، وكل البيانات التي تدخل في السلسلة لا يمكن محوها.

معيار نقدي إلكتروني

يسعى أعضاء «تحالف إيثريوم» للوصول إلى معيار نقدي إلكتروني يتفادى مشكلات العملات المشفرة، ويطمئن القائمين على المؤسسات المصرفية والمالية العالمية. كما يتفادى عوامل القلق التي صاحبت إعلان شركة «فيس بوك» الأخير عن عملتها الرقمية «ليبرا»، التي أدت لانسحاب الكثير من المؤسسات التي سبق وأعلنت انضمامها لعضوية الجمعية المسؤولة عن العملة الجديدة.