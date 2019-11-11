المصدر: الامارات اليوم-دبي

استخدام الميزات الخفية في «تويتر»

إذا كنت من مستخدمي منصة التدوين «تويتر»، فإليك هذه النصائح التي تكشف لك عن مزايا لم تستخدمها:

• يمكنك جدولة تغريداتك عبر «تويتر» ونشرها في الوقت المناسب من خلال منصة Tweetdeck، أو عبر منصة Buffer إذا كنت ترغب في خيارات متقدمة.

* يمكن إخفاء الموقع الجغرافي الذي تبث منه التغريدات إن أردت ذلك عن طريق التوجه للإعدادات Settings، والنقر فوق خيار: «إخفاء الموقع» ضمن قسم: «مكان التغريد» Tweet location.

* إذا كنت تبحث عن موضوع بعينه، أو عن تحديثات خاصة بمناسبة معينة، استخدم الوسم Hashtag للوصول إلى معلومات أكثر دقة ومحدثة حتى آخر لحظة.

يمكن ربط حسابك عبر «تويتر» بحسابك على «فيس بوك» بالتوجه إلى إعدادات الملف الشخصي Profile Settings، ثم الانتقال إلى نهاية الصفحة، حيث تجد هذا الخيار متاحاً ضمن قسم «السيرة الذاتية» bio.

* يمكنك الحصول على نتائج بحث أكثر دقة عن طريق تفعيل خيارات البحث المتقدم، بعد الوصول إلى نتائج البحث الأولية.

تلوين إطار الصور في «مستندات غوغل»

تتعدد الميزات التي تقدمها برامج الويب المكتبية لتستطيع منافسة التطبيقات المكتبية، مثل مجموعة «أوفيس»، ومنها برنامج «مستندات غوغل» Google Docs الذي يسمح لمستخدميه بإضافة الأشكال والصور إلى المستندات، والتغييرات اللازمة عليها، سواء بالقص، أو بإضافة أطر إليها. لذلك، إذا كنت من مستخدمي البرنامج، فإنه يمكنك اتباع هذه الخطوات لإضافة إطار ملون للصور التي تضيفها إلى المستند:

سجل الدخول إلى حسابك عبر «غوغل درايف»، ثم افتح المستند الذي ترغب في إضافة إطار لبعض صوره، أو إجراء تغيير على هذه الأطر.

اختر الصورة المرغوبة، ثم انقر فوق أيقونة تلوين الخطوط، وتبدو في شكل قلم رصاص أعلى الشاشة تحت «شريط القوائم».

ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم مجموعة كبيرة من الألوان، وهنا اختر اللون الذي تريده بالنقر فوقه. ويمكنك هنا اختيار لون مختلف عن الألوان الموجودة بالنقر فوق زر: «تخصيص» Custom في نهاية النافذة.

وأخيراً، اغلق الصورة لحفظ التغييرات التي أجريتها عليها.