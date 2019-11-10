المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استخدام الاختصارات في «مستندات غوغل»

يحرص مستخدمو التطبيقات المختلفة على إتقان اختصارات لوحة المفاتيح الخاصة بالإجراءات والخطوات في هذه التطبيقات. ومن التطبيقات التي تزخر بعدد كبير من هذه الاختصارات تطبيق «مستندات غوغل»، ويمكنك اتباع هذه الخطوات للاستفادة من اختصارات لوحة المفاتيح داخل التطبيق:

- انقر فوق مفتاحي (Shift + T) لإنشاء مستند جديد.

- انقر فوق هذه المجموعة من المفاتيح معاً: (Ctrl + Alt + M) لإدراج تعليق داخل المستند.

- اضغط فوق مفتاحي (Alt + I) في متصفح «غوغل كروم»، أو فوق هذه المفاتيح (Alt + Shift + I) في المتصفحات الأخرى لفتح قائمة الإدراج Insert.

- انقر فوق مفتاحي (Cmd + C) في أجهزة «ماك»، أو فوق مفتاحي (Ctrl + C) في أجهزة «ويندوز» للقيام بنسخ المحتوى.

- لعرض قائمة اختصارات المفاتيح الأكثر استخداماً عند العمل داخل ملفات تطبيق «مستندات غوغل» على أجهزة «ماك»، انقر فوق مفتاحي (Cmd + /‏‏) أو انقر فوق مفتاحي (Shift + /‏‏) لإظهار القائمة نفسها داخل أجهزة «ويندوز».