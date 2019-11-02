تفعيل «مدير المهام» في متصفح BRAVE

المصدر: الامارات اليوم-دبي

حاول متصفح Brave أن يجمع مزايا المتصفحات الشهيرة، وأن يتجنب أبرز العيوب التي لم تحظَ برضا المستخدمين. ومن أبرز المزايا التي حاول المتصفح أن يقدمها، على غرار متصفح «غوغل كروم»، هي توفير ميزة مدير المهام التي تمكن المستخدم من التعرف إلى حجم الذاكرة التي تستهلكها كل علامة تبويب مفتوحة، والبرامج التي تعمل على الجهاز، وإنهاء عمل ما يرغب منها. فإذا رغبت في الوصول إلى هذا الملمح وتفعيله، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

• افتح متصفح Brave، ثم توجه إلى أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق.

• مرّر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى خيار المزيد من الأدوات More Tools وانقر فوقه.

• مرر داخل النافذة المنبثقة حتى تصل إلى خيار مدير المهام Task Manger وانقر فوقه.

• ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم الصفحات المفتوحة والعمليات الدائرة، انقر فوق ما ترغبه منها، ثم انقر فوق زر: إنهاء العملية End Process في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة.