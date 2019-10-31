تفعيل الإعلانات عبر متصفح Brave

المصدر: الامارات اليوم

يتميز متصفح Brave بقدرته على منع الإعلانات التي تظهر للمستخدم أثناء التصفح، من دون الحاجة لأي ملحقات أو إضافات خارجية. ويقوم المتصفح بمنع الإعلانات بشكل افتراضي لحماية مستخدميه من إزعاجها. لكن مع ذلك فإن بعض المستخدمين يفضلون مشاهدة الإعلانات ومتابعتها، ومن ثم يرغبون في تعديل هذا الإعداد الافتراضي وهو ما يسمح به المتصفح. فإذا رغبت في مشاهدة الإعلانات أثناء التصفح، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

- افتح متصفح Brave، ثم توجه إلى أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق.

- مرّر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى خيار الإعدادات Settings وانقر فوقه.

- مرر داخل الجانب الأيسر من الصفحة حتى تصل إلى تبويب: الحماية Shields وانقر فوقه.

- انتقل إلى الجانب الأيمن من الصفحة وابحث تحت قسم الإعدادات الافتراضية Defaults عن التحكم في الإعلانات Ad Control.

- انقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة بجانب خيار حجب الإعلانات Block Ads، ثم انقر فوق الخيار الثاني في القائمة الخاص بالسماح بالإعلانات Allow Adds And Tracking.