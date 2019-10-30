«سينولوجي» تطلق حزمة من منتجات إدارة البيانات في المنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «سينولوجي» حزمتها من منتجات إدارة البيانات في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتضمن كلاً من (FS6400)، و(FS3400)، و(SA3400)، و(DS620slim). وترتقي الطرز الجديدة بمجموعة منتجات الشركة الرامية إلى مواجهة تحديات تقنية المعلومات، ومنها التحديات المرتبطة بسعة التخزين والأبعاد المادية لأجهزة الخوادم.

وقال المدير الإقليمي للشرق الأوسط لدى «سينولوجي»، نك جينغ: «تعدّ إدارة البيانات جوهر أعمال كل مؤسسة، ولهذا فإن تبسيط العوامل المرتبطة بها، كالتخزين والسعة والأداء وغيرها، أصبحت عناصر أساسية لضمان سلاسة سير العمليات. تبحث المؤسسات المتوسطة والكبيرة في الشرق الأوسط باستمرار عن المنتجات التي تلبي متطلباتها الملحّة لإدارة البيانات بشكل فعال».

بدوره، قال مدير المنتجات لدى «سينولوجي»، جايسون فان: «تجدّد (سينولوجي) مجموعة منتجاتها من الطرز المتطورة لتتيح مزيداً من الخيارات المصممة خصيصاً بهدف تلبية المتطلبات لمختلف أحمال العمل. يمثل الأداء والسعة عنصرين جوهريين في مجال إدارة البيانات وأبرز الأمور التي تهم المؤسسة، ولهذا طوّرنا مجموعتي (FS)، و(SA) لمعالجة جوانب محددة من إدارة تقنية المعلومات والارتقاء بإدارة البيانات إلى مستويات رفيعة من المرونة والكفاءة».

وتتمتع منتجات (FS6400) بمعالجين ثمانيي الأنوية من «إنتل زيون سيلفر» والعديد من المزايا التي تتيح تحقيق أداء ومرونة أفضل، لتكون مثالية للبيئات الافتراضية وقواعد البيانات وتطبيقات الويب وإقامة بنية قائمة على البيانات تسمح بتسريع التخزين.

وتعمل حلول (FS3400) بمعالج (إنتل) ثماني النواة ووحدة معالجة مركزية بتردد 2.1 غيغا هيرتز وذاكرة RDIMM بمساحة 16 غيغابايت، مما يمنحها إمكانات فائقة في الأداء ويسرّع استجابة التطبيقات ذات الأهمية البالغة للعمل.

وتُعد منتجات (SA3400) أول طرز مجموعة (SA) التي تأتي خلفاً لمنتجات (RS18017xs+) وتحمل مزايا أحدث، حيث جرى تحديث وحدة المعالجة المركزية من 6 إلى 8 أنوية وتعزيز الأداء بواقع 50%، إلى جانب تزويدها بمعالج ثماني النواة ووحدة معالجة مركزية بتردد 2.1 غيغا هيرتز وذاكرة (RDIMM) بمساحة 16 غيغابايت، يمكن توسعتها إلى 1536 تيرابايت، بأقل قدر من التغيّر في الأداء. وتوفر أجهزة (SA3400) سعة تفوق 1 بيتابايت، ما يجعلها مثالية لتحرير مقاطع الفيديو واستخدامات المراقبة.