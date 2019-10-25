«أوليمبوس» تُطلق كاميرا من الفئة المتوسطة

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «أوليمبوس»، عن إطلاق الكاميرا «OM-D E-M5 Mark III» الجديدة من الفئة المتوسطة، وذلك بحلول منتصف نوفمبر المقبل باللونين الفضي أو الأسود، بسعر يبدأ من 1500 دولار (نحو 5500 درهم).

وذكرت الشركة اليابانية أن الكاميرا تأتي بجسم مقاوم للماء، وتعتمد على مستشعر (Live MOS) بدقة 20.4 ميغابيكسل مع مصفوفة الفلتر (RGB) ونسبة باعية 4:3.

وأشارت إلى أن الكاميرا الجديدة تتضمن معالج الصورة «TruPic VIII» مع العديد من عناصر الاستعمال المصممة بشكل عملي.

وأفادت «أوليمبوس» بأن الكاميرا الجديدة مزودة بإمكانية تسجيل الفيديو بدقة (4K) و(C4K) بسرعة 120 صورة في الثانية بدقة (Full HD)، مع توافر وصلة «ميكروفون».

ولفتت الشركة إلى أن الكاميرا تدعم إمكانية الاتصال عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية وتقنية «بلوتوث»، فيما يتم شحنها عن طريق منفذ USB.