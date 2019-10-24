«إكسندر كارديان» و«أومنيفلو» تحصدان جوائز برنامج «فيوتشريزم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» عن الشركتين الفائزتين في برنامج «فيوتشريزم» Futurism، خلال فعالية «جيتكس فيوتشر ستارز» التكنولوجية، وهما «إكسندر كارديان» و«أومنيفلو»، بعدما تنافس المتسابقون أمام لجنة ضمّت خبراء في القطاع من أجل الفوز بتمويل أوليّ ورخصة تجارية، وتأشيرات تمكّنها من تأسيس شركتها في دبي.

وتوفر شركة «إكسندر كارديان» Xandar Kardian حلولاً مبتكرة للمباني الذكية، بما فيها الفنادق، وذلك باستخدام تكنولوجيا إشارات الرادار الرقمية المعالجة بتقنية الخوارزميات من أجل تحسين جودة حياة الأفراد من دون أن تتأثر راحتهم أو خصوصيّتهم.

كما طوّرت شركة «أومنيفلو» Omniflow منصّة ذكيّة للطاقة لتوليد الكهرباء من الرياح والألواح الشمسية وتخزين الطاقة لتطبيقات إنترنت الأشياء. وتتضمن منصّة الطاقة الذكية هذه خدمات متعددة تُستخدم في تطبيقات متنوعة، منها الإنارة الذكية، وتجمع بين وظائف الحركة والمراقبة والتحليلات الذكية والاتصال عن بعد.

وقال المدير التنفيذي للتطوير السياحي والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، يوسف لوتاه: «انطلاقاً من مبادرة دبي (10x)، تحرص (دبي للسياحة) على الاستثمار بزخم أكبر في الشركات الناشئة، لاسيما تلك التي تسعى إلى تطوير تجارب السفر والسياحة باستخدام التكنولوجيا المتطوّرة».

وتحصل الشركتان الناشئتان الفائزتان على تمويل أولي بقيمة 50 ألف درهم، إضافة إلى الحصول على رخصة تجارية، وتأشيرات كجزء من برنامج «ABRA» من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتأسيس أعمالها في دبي.

