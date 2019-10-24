المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تغيير أحجام الصور في برنامج PAINT

يضم نظام تشغيل «ويندوز 10» مجموعة برامج مهمة، منها تطبيق Paint الذي يتيح للمستخدم مشاهدة الصور والتحكم فيها وتعديلها، إضافة إلى إمكانية تغيير حجمها لتتناسب مع المنصات المختلفة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي برنامج Paint فإنه يمكنك تغيير حجم بعض الصور من خلال النقر بزر الـ«ماوس» الأيمن فوق ملف الصورة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة، وانقر فوق خيار: «افتح بواسطة»Open With.

انقر فوق Paint، ثم انقر فوق زر «إعادة تعديل الحجم» Resize في قسم «الصورة» Image ضمن شريط القوائم الفرعية أعلى الشاشة.

اذهب إلى خيار Percentage أو Pixels، وانقر فوقه، ثم انقر كذلك داخل المربع الصغير المجاور لخيار «الحفاظ على النسبة» Maintain Aspect Ratio.

أدخل القيم المرغوبة في الحقل الخاص بالقيم «الأفقية» و«العمودية» لاختيار طول وعرض الصورة، علماً بأن التطبيق يختار القيمة الأخرى تلقائياً إذا اخترت الحفاظ على النسبة، وأنقر أخيراً زر «موافقة» Ok.