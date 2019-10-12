«جارمن» تطرح ساعات ذكية للأطفال

المصدر: شافهاوزن ــ د.ب.أ

أطلقت شركة «جارمن» السويسرية اثنتين من الساعات الذكية للأطفال، مستوحاة من أفلام حرب النجوم وملكة الثلج.

وأوضحت الشركة أن الساعات الذكية Vívofit jr. 2الجديدة تمتاز بمقاومة الماء، مع شاشة ملونة مزودة بإضاءة وسوار متين للغاية.

وتسجل الساعات الخطوات، ودقائق النشاط، وفترات النوم، فضلاً عن احتساب الوقت، والتاريخ، والتنبيه، وساعة الإيقاف، والنشاط اليومي، إضافة إلى وجود تطبيق يتم التحكم فيه من خلال الآباء لمعايشة عالم مغامرة «ديزني» من فيلم ملكة الثلج، أو حرب النجوم.

وأعلنت «جارمن» أن الساعات الذكية الجديدة يبلغ سعرها نحو 90 يورو (364 درهماً).