العثور على التطبيقات المسببة للإعلانات

المصدر: الامارات اليوم

تختلف «الإعلانات المنبثقة» Pop-up ads عن الإعلانات التي تظهر في أعلى أو أسفل التطبيقات ومواقع الـ«ويب». وقد يرى المستخدم أنه يمكنه التخلص منها بالنقر فوق أيقونة الغلق في الإعلان، لكن هذا الأمر لا يمنع ظهورها بشكل دائم. فإذا كنت من مستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، اتبع التالي للتعرف الى التطبيقات التي تسبب الإعلانات المنبثقة والتخلص منها: عندما يظهر الإعلان المنبثق انقر زر الصفحة الرئيسة، وافتح تطبيق المتجر على الهاتف ثم انقر الأيقونة الرئيسة التي تبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى يسار الشاشة، ومن ثم انقر تبويب «التطبيقات والألعاب الخاصة بي» My apps and games داخل النافذة المنسدلة التي ظهرت.

وبعدها انقر قسم «التطبيقات المثبتة» Installed ضمن شريط القوائم الوارد في أعلى النافذة، ثم انقر خيار «التصنيف بحسب» Sort By، وانقر داخل الدائرة الصغيرة المجاورة لخيار آخر التطبيقات المستخدمة، لتظهر قائمة تضم آخر التطبيقات التي استخدمتها، وسيتصدر هذه القائمة التطبيق الذي تسبب في ظهور الإعلانات المنبثقة.