«آرلو» تطلق كاميرا مراقبة ذكية

المصدر: سان خوسيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «آرلو» عن إطلاق كاميرا المراقبة Pro 3 الذكية، التي تمتاز بدقة عالية ورؤية ليلية مع صور ملونة.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الكاميرا الجديدة تتمتع بدقة وضوح (2560×1440 بيكسل)، كما يمكنها التقاط صور HDR عالية التباين بشكل خاص، فيما تبلغ مساحة الرؤية 160 درجة.

وأضافت أنه بفضل مصابيح LED العاملة بالأشعة تحت الحمراء، تتمكن الكاميرا من التقاط صور ليلية مفصلة وملونة، مشيرة إلى أنه تم تثبيت ضوء كاشف «سبوت لايت» بالكاميرا.

وذكرت «آرلو» أنه تم دمج ميكروفون أحادي وسماعة في الكاميرا المقاومة للأشعة فوق البنفسجية وظروف الطقس، مبينة أنه بذلك يمكن تنشيط الكاميرا عن طريق الإشارات الصوتية.

ولفتت إلى أنه تم تجهيز الكاميرا بتقنية «بلوتوث» وشبكة (WiFi 802.11 b/‏‏g/‏‏n/‏‏ac) اللاسلكية، إضافة إلى بطارية تراوح مدة تشغيلها من ثلاثة إلى ستة أشهر.