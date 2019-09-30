«روكات» تُطلق لوحتَي مفاتيح للألعاب

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «روكات» الألمانية Roccat عن إطلاق لوحتي مفاتيح جديدتين مخصصتين للألعاب من سلسلة Vulcan.

وأوضحت الشركة أن لوحتَي المفاتيح الجديدتين تزخران بالمفاتيح الميكانيكية Titan Switch Speed، المصممة خصيصاً للاستجابة السريعة؛ إذ إنها تعمل بصورة أسرع بمقدار 30% مقارنة بالمفاتيح التقليدية.

وتمتاز لوحة المفاتيح Vulcan 121 Aimo بجسم من الألمنيوم الصلب، فيما يبلغ وزنها 1.15 كيلوغرام، وتأتي لوحة المفاتيح Vulcan 121 مزودة بمفاتيح خطية، وتبلغ مسافة الضغط 1.4 ملليمتر. وتمتاز لوحات «روكات» الجديدة بمسند لراحة اليد قابل للخلع، مع ذاكرة داخلية سعة 512 كيلوبايت لتخزين وحدات الـ«ماكرو» والإعدادات، ويتم توصيلها بأجهزة الكمبيوترعن طريق كابل USB بطول 1.8 متر.

وأعلنت «روكات» أن سعر لوحة المفاتيح الجديدة يبلغ 160 يورو (نحو 644 درهماً).