المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إلغاء تثبيت التطبيقات في «ويندوز 10»

تكتسب الشركات العاملة في مجال نظم التشغيل خبرات متعددة نتيجة الاستخدام المستمر لمنتجاتها، وتتعرف من خلال شكوى المستخدمين الى أوجه القصور التي يمكنها تطوير حلول لها ومن ثم تحسين أداء منتجاتها. من ذلك مثلاً محاولة نظام التشغيل «ويندوز 10» أن يسهل على مستخدميه أداء المهام المعتادة بأكثر من طريقة، ومن خلال أماكن مختلفة وقوائم متعددة. ومن تلك التسهيلات حذف التطبيقات التي لا يرغب المستخدم في وجودها داخل حاسبه من خلال قائمة «ابدأ» start. فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10» ورغبت في إلغاء تثبيت أحد التطبيقات، اتبع التالي: توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من شريط المهام وانقر قائمة «ابدأ»، ثم مرر داخل النافذة التي ستظهر حتى تصل إلى التطبيق الذي ترغب في إلغاء تثبيته، ومن ثم انقر فوق أيقونة التطبيق المرغوب بزر الفأرة الأيمن، ومن القائمة المنسدلة التي ستظهر انقر خيار «إلغاء التثبيت» uninstall، لتظهر نافذة جديدة، انقر داخلها فوق خيار إلغاء التثبيت مجدداً.

تغيير حجم الخط في «مستندات غوغل»

يعد تطبيق «مستندات غوغل» من أشهر التطبيقات المكتبية على الـ«ويب». ويتميز بخصائص واختصارات لوحة المفاتيح التي تسهل العمل على التطبيق بالنسبة للمستخدمين المحترفين. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق، وأردت زيادة أو تقليل حجم الخط الذي اخترته للكتابة عن طريق اختصارات لوحة المفاتيح، فإنه يمكنك ذلك كما يلي: حدد النص الذي ترغب في تغيير حجمه عن طريق النقر فوقه وسحب الفأرة فوقه للتحديد. أما إذا أردت تغيير حجم الخط في المستند كله، انقر فوق مفتاحي: (Control وA). وفي حال رغبت بزيادة حجم الخط، انقر مفتاحي (control وshift) معاً، ثم انقر فوق المفتاح الذي يحمل شكل النقطة period باللغة الإنجليزية. وإذا أردت زيادة حجم الخط مرة أخرى، كرر النقر فوق مجموعة الأزرار نفسها. ويمكنك أيضاً تحديد الفقرة المرغوبة ثم النقر فوق

مفتاحي: (Control وShift) في الوقت ذاته، ومن ثم النقر فوق المفتاح الذي يحمل شكل الفاصلة comma في اللغة الإنجليزية لتصغير حجم الخط عن الخط المعروض.