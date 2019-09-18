المصدر: الامارات اليوم

إيقاف عرض المحادثات في «جيميل»

تتيح التطبيقات ونظم التشغيل للمستخدم تفعيل الكثير من الملامح، كما تسمح بتعطيلها في الوقت نفسه. ومن ذلك ملمح «عرض المحادثات» Conversation View الموجود بشكل افتراضي عبر تطبيق «بريد غوغل» Gmail على الكمبيوتر وعلى هواتف نظام «أندرويد».

ويرى البعض في هذا الملمح فائدة كبيرة، لأنه يذكره بتطور المحادثات مع الآخرين، إلا أن البعض الآخر لا يرغب سوى في رؤية آخر الرسائل من الطرف الآخر دون عرض المحادثة بأكملها. لذلك، يمكنك إيقاف عرض المحادثات من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك على «جيميل» أولاً، ثم انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل ترس صغير أعلى يمين الشاشة في الواجهة العربية للتطبيق.

مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: «الإعدادات» وانقر فوقه، ثم تأكد من النقر فوق قائمة «الإعدادات العامة».

ابحث عن القسم الخاص بـ«عرض المحادثات»، ثم انقر داخل الدائرة الصغيرة المجاورة لخيار: «إيقاف عرض المحادثات»، وانقر فوق زر: «حفظ التغييرات».

تغيير تنسيق النص في تعليقات «يوتيوب»

يرغب بعض مستخدمي موقع «يوتيوب» في إبراز التعليق الخاص به على فيديو معروض، وتمييزه من خلاله كتابته بخط عريض داكن. لذلك، إذا كنت ممن يرغبون في إضافة بعض التميز إلى تعليقك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

* إذا أردت أن يظهر التعليق الخاص بك كله، أو بعض كلماته بخط عريض داكن bold، انقر فوق المفتاح الذي يحمل شكل النجمة Asterisk أعلى الشاشة، قبل الكلمة المقصود إبرازها وبعدها مباشرة، ومن دون أي مسافة فاصلة، على هذا النحو مثلاً: *Thanks*، أو قبل التعليق وبعده من دون مسافة.

* إذا رغبت في أن يظهر التعليق بشكل مائل، فانقر فوق الزر الذي يحمل شكل علامة التسطير، أي الخط الذي يظهر تحت الكلمة Underscore في بداية التعليق ونهايته من دون مسافات، مثل الشكل _Thanks_.

* إذا أردت أن يتوسط التعليق خط صغير strikethrough، فانقر فوق المفتاح الذي يحمل شكل الشرطة الصغيرة التي تصل بين الكلمات (Hyphen)، وأضف «شرطة» قبل التعليق وبعده من دون مسافة.