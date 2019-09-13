المصدر: الامارات اليوم

توصيل أجهزة «آي أو إس» بوحدات التخزين

أصبحت ذاكرة الهواتف والأجهزة اللوحية أقل سعة عن ذي قبل مع الميزات الجديدة التي تطرحها شركات الهواتف، مثل تصوير مقاطع الفيديو والصور بجودة عالية. لحل هذه المشكلة كان مستخدمو أجهزة «آي أو إس» يستعينون بخدمة «آي كلاود» السحابية، لكن مع الوقت تضيق هذه أيضاً عن تحمل المزيد من مقاطع الفيديو والصور. لذا قررت شركة «أبل» أن تترك لمستخدميها حرية تنزيل المواد على أقراص صلبة خارجية مباشرة مع طرحها لنظام التشغيل «آي أو إس 13». لكن قبل هذا الأمر لابد أولاً أن يدرك المستخدم كيفية توصيل وحدة التخزين الخارجية بالجهاز الذي يعمل بنظام «آي أو إس». فإذا رغبت في توصيل وحدة التخزين الخارجية بجهاز «آي فون» أو «آي باد»، اتبع ما يلي: قم بتوصيل الوحدة الخارجية بالجهاز إما مباشرة من خلال المدخل الذي تظهر فوقه أيقونة «البرق» lightning port أو بشكل غير مباشر عبر استخدام المحول. وبمجرد أن يبدأ الاتصال افتح تطبيق «الملفات» files، وانقر زر «البحث» browse، ومن ثم انقر اسم القرص الوارد ضمن قائمة الأماكن لتوصيل القرص الصلب بالجهاز.

تشارك الصور بين «بينغ» و«فيس بوك»

لم تعد محركات البحث مشغولة فقط بتحسين عمليات البحث عبر الـ«ويب»، بل باتت تهتم بتسهيل مشاركة المحتوى بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك بإيجاد الطرق اللازمة للمشاركة بشكل مباشر عبر الشبكات الاجتماعية، خصوصاً في ما يتعلق بالصور. ومن المتصفحات التي تقدم تلك الخدمة بشرط استخدام محركها البحثي، متصفح «مايكروسوفت إيدج»، فإذا كنت من مستخدمي محرك البحث «بينغ» ورغبت بتشارك صورة مع أصدقائك عبر «فيس بوك»، اتبع التالي: افتح «إيدج» وتوجه إلى «بينغ» عبر الرابط: (https:/‏‏/‏‏www.bing.com)، ثم سجل موضوع البحث في حقل النص الفارغ أعلى الصفحة وانقر زر «الإدخال» enter، ومن ثم انقر فوق قائمة «الصور» images الموجودة أسفل حقل النص، لتظهر نافذة جديدة، استعرض الصور الموجودة بها ثم انقر الصورة التي حازت إعجابك، وبعدها مرر للأسفل حتى تصل إلى نهاية النافذة الجديدة، وانقر زر «المشاركة» share، ثم انتقل إلى الجانب الأيمن من النافذة التالية، وانقر فوق تبويب facebook وسجل الدخول إلى حسابك، وابدأ اتخاذ إجراءات المشاركة المعتادة.