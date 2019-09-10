المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

زيادة حجم الخط في «كروم»

يعاني بعض مستخدمي متصفح «كروم» في الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل «أندرويد» من صغر حجم الخط الذي تعرضه صفحات الـ«ويب». والحقيقة أن المتصفح حاول حل هذه المشكلة بالفعل، لكن الإعداد الخاص بها موجود ضمن الإعدادات الخاصة بملمح «تسهيل الدخول» Accessibility. فإذا كنت من مستخدمي «كروم»، ورغبت بزيادة حجم الصفحة والخط الذي يظهر به المحتوى، اتبع ما يلي:

افتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دائرة ثلاثية ملونة، وتوجه إلى أيقونة التنقل الرئيسة التي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة وانقر فوقها، وبعدها مرر داخل النافذة المنسدلة، وانقر خيار «الإعدادات» Settings، ثم مرر داخل الجانب الأيسر من النافذة التي ظهرت في الواجهة العربية من التطبيق حتى تصل إلى خيار إمكانية الدخول وانقر فوقه، وعندها ستظهر نافذة جديدة، حرك المؤشر الموجود بها تحت خيار تغيير حجم النص في اتجاه اليمين ليصل إلى النسبة التي تريدها.

مشاركة صور الشاشة في «فايرفوكس»

أضاف بعض المتصفحات إلى لقطات الشاشة مزايا عديدة، منها إمكانية التقاط صور للشاشة وتشاركها مع الغير دون الحاجة إلى تطبيقات أو برامج خارجية. فإذا كنت من مستخدمي متصفح «فايرفوكس» ورغبت في مشاركة إحدى صور الشاشة التي التقطتها، اتبع التالي: إذا كنت قد التقطت صورة الشاشة للتو، ولم تقم بحفظها، انقر فوق قائمة «إجراءات الصفحة» Page actions التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية في نهاية الجانب الأيمن من شريط العناوين، ثم انقر خيار «المشاركة» Share داخل النافذة المنسدلة واختر التطبيق الذي ترغب في تشارك صورة الشاشة من خلاله. أما إذا كنت حفظت صورة الشاشة بالفعل، انقر أيقونة المكتبة التي تبدو في شكل مجموعة من الكتب في أعلى يمين الشاشة، ومن ثم انقر زر «لقطات الشاشة» Screenshots داخل النافذة المنسدلة، ومرر الفأرة فوق لقطة الشاشة التي تريد تشاركها، لتظهر بعدها مجموعة من الأزرار، وهنا انقر الزر الأوسط الخاص بالمشاركة، ويبدو في شكل سهم يشير للأعلى.