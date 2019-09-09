لينوفو تطرح الجيل الجديد من ThinkPad X1 Extreme مع خاصية الشحن السريع

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

عقب إعلانها عن تسجيل إيرادات كبيرة في الربع الأول بلغت 12.5 مليار دولار أميركي، مسجلةً نمواً مستمراً للربع الثامن على التوالي، قدمت مجموعة "لينوفو" جهاز ThinkPad X1 Extreme الجديد، والذي تميز بصفته كمبيوتراً محمولاً للأعمال والتعليم على حدٍ سواء.

مواصفات الجهاز أنه خفيف الوزن ومزود بتقنية الشحن السريع، حيث تمكنه هذه التقنية لشحن 80% من البطارية خلال ساعة واحدة فقط، ليساعد الطلبة بشكل خاص أثناء اليوم الدراسي الطويل، وعند التحضير للامتحانات والكتابة لوقت أكبر.

الجهاز مزودة بأحدث معالجات vPro فائقة السرعة من شركة إنتل الأميركية، حيث يأتي بمعالجين Core i7 و Core i5 من الجيل الثامن، وكرت رسوميات منفضل NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q بسعة 4 جيجا بايت GDDR5، وذاكرة عشوائية تصل 64 جيجا بايت رام DDR4 بسرعة 2666 ميجا هرتز.

شاشة ThinkPad X1 Extreme عرض تصل الى 15.6 بوصة HDR 4K بدقة 2160 × 3840 بكسل IPS مضاد للانعكاس anti-smudge multi-touch مع Dolby Vision تدعم اللمس 400 nits نسبة التباين 100٪ وزاوية عرض 170 درجة، مضاد للانعكاس (AR).

أما التخزين فيأتي بمخزني تخزين SDD فائق السرعة بسعة تصل الى 2 تيرا بابت M.2 2280 PCIe TLC، وبطارية تصل الى 4 خلايا 80 وات ليثيوم أيون مع دعم الشحن السريع، ويعمل اللاب توب بأحدث أنظمة مايكروسوفت Windows 10 واليكم كافة تفاصيل الإصدارات المختلفة من اللاب توب.

معالج رسومات متميز

عند تجربة معالج الرسومات لجهاز ThinkPad X1 Extreme نلمس التفوق الكبير للينوفو في هذا المجال، حيث زودت الكمبيوتر المحمول بـ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q بسعة 4 جيجا بايت GDDR5 وهو سريع التفاعل مع المشاريع الصعبة، ويعطي نتائج قوية، ولا يبطئ حركة الجهاز أثناء العمل على أكثر من برنامج في وقت واحد.

لوحة المفاتيح

الجهاز مزود بلوحة مفاتيح من 6 صفوف (علوي وسفلي)، والمفاتيح مقاومة للسوائل، بحيث تبقى عاملة في حال انسكاب أي مادة سائلة عليها، وهناك مفاتيح للوسائط المتعددة، وهذه المفاتيح هي الأحدث ضمن سلسلة أجهزة الحواسيب المحمولة عالمياً.

جيل جديد

يأتي هذا الجيل الجديد من ThinkPad X1 Extreme ليعبر عن شخصية الجيل التاسع من معالجات إنتل Core i9 الذي يطرح شكلاص جديداً من التعامل مع أجهزة الحواسيب المحمولة المخصصة للأعمال الصعبة، وبيئة الدراسة معاً.

وللتجاوب القوي المزدوج بين المعالج الجديد والأداء، تم تزويد الجهاز بكرت شاشة GTX 1650 Max-Q بدقة 4K لشاشات QLED فائقة الأداء.

نسبة السطوع للشاشة تبلغ 500 NIT و300 NIT وبذلك يكون الجهاز مريحاً للعينين للغاية، خاصة أنه مزود بتقنية HDR بدقة عرض للشاشة بلغت 1920 في 1080 بكسل.