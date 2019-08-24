المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إزالة فواصل الأقسام في إصدارات word

تسمح فواصل الأقسام section breaks في مستندات برنامج Microsoft Word بتقسيم المستند إلى أقسام منفصلة، بحيث يستطيع المستخدم فصل التنسيق الخاص بكل قسم عن الأقسام الأخرى. لكن أحياناً بعد أن يقوم المستخدم بفصل التنسيق الخاص بجزء معين من المستند، يجد أنه لم يعد في حاجة لهذا الأمر، ومن ثم يفضل إزالة الفاصل. ويمكنك إزالة فواصل الأقسام في المستندات باتباع هذه الخطوات:

- افتح المستند الذي قمت بإعداده عن طريق برنامج word.

- توجه إلى شريط القوائم في أعلى الشاشة، وانقر فوق قائمة الصفحة الرئيسة Home.

- انتقل إلى قسم الفقرات Paragraph ضمن القائمة الفرعية التي ظهرت أمامك أعلى الشاشة، ثم انقر فوق زر الإظهار والإخفاء الذي يبدو في شكل مستطيل في أعلى الجانب الأيسر منه دائرة صغيرة.

- حدد الفاصل الذي ترغب في إزالته، ثم انقر فوق الجانب الأيسر منه مع التثبيت، واسحبه إلى نهاية الجانب الأيمن من الفاصل ليتم تحديده.

- انقر فوق زر الحذف Delete ضمن لوحة المفاتيح، وليس فوق زر المسافة.