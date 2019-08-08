«أبل» و«أمازون» و«غوغل» توقف عمل المساعدات الرقمية مؤقتاً

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

رضخت شركات التقنية العملاقة الثلاث: «أبل»، و«أمازون»، و«غوغل»، لضغوط هائلة تعرضت لها خلال الأيام الماضية، وأعلنت عن إيقاف تسجيل وتخزين أي محادثات يتم إجراؤها مع المساعدات الرقمية الشخصية الثلاثة التي تنتجها، وهي علي التوالي: «سيري»، و«أليكسا»، و«مساعد غوغل»، لمدة 90 يوماً بدءاً من الأول من أغسطس الجاري، مع تعديل «إعدادات» المساعدات الرقمية، ومنح المستخدم حق رفض، أو الموافقة على تسجيل ونقل محادثاته.

وتمثل هذه الخطوة أحدث المستجدات في أزمة انتهاك المساعدات الرقمية الشخصية لخصوصية ملايين المستخدمين، التي أصبحت من أكثر قضايا التقنية سخونة، لا سيما بعد اعتراف الشركات الثلاث بحدوث هذا الأمر، وتأكيدها أن تسجيل المكالمات وتخزينها، يتم في إطار ضوابط صارمة، وعلى نسبة قليلة جداً من المحادثات.

الاستماع والتسجيل

أسفرت الضغوط الأخيرة عن حصول المستخدم على الحق في منع أو منح المساعدات الرقمية، حق تسجيل ونسخ المحادثات الجارية معها، أو من حولها، ونقلها إلى الأجهزة الخادمة الرئيسة لشركاتها، وكذلك الحق في مسح أي تسجيلات سبق القيام بها لمحادثات سابقة من على خوادم الشركات، ويمكن لأي مستخدم ممارسة هذا الحق من خلال التعديلات الأخيرة التي أدخلت على إعدادات المساعدات الثلاثة، وذلك على النحو التالي:

«أليكسا أمازون»

افتح تطبيق «أليكسا» ثم اضغط فوق قائمة «الإعدادات» ثم «الخصوصية» ثم «أليكسا»، وبعد ذلك اضغط فوق أمر: «إدارة تحسين بيانات إليكسا»، ثم أوقف تشغيل المفتاح المجاور لهذا الأمر، والمخصص لموافقتك أو رفضك للمساعدة في تحسين خدمات «أمازون». وفي هذا الأمر يمكنك، حسب التعديلات الجديدة، منع «أمازون» من مراجعة نسخ الرسائل التي ترسلها مع «إليكسا» عن طريق ايقاف مفتاح التبديلات في الجزء السفلي من الشاشة، وإذا كنت ترغب في مراجعة، أو حذف أي من تسجيلات «إليكسا» السابقة الخاصة بك، فارجع إلى شاشة «خصوصية إليكسا» ثم اضغط فوق مفتاح مراجعة سجل الصوت وأوقفه.

«مساعد غوغل»

افتح تطبيق «غوغل هوم»، ثم اضغط فوق «الحساب»، ثم اذهب إلى مفتاح «مزيد من الإعدادات» ضمن «مساعد غوغل»، ثم «بيانات في المساعد» ثم «نشاط الصوت»، وهنا أوقف مفتاح التبديل الموجود بجوار أمر «مفتاح الصوت». ويمكنك أيضاً الضغط فوق أمر «إدارة النشاط»، ثم مراجعة وحذف بعض أو كل التسجيلات الصوتية الخاصة بك على خوادم «مساعد غوغل».

المساعد «سيري»

إذا كنت ترغب في رؤية محادثاتك الأخيرة، فإنه فيمكنك تمكين «سيري» على جهاز «آي فون» أو «آي باد»، ثم التمرير لأسفل من أعلى الشاشة، وسيُظهر لك أحدث محادثة لديك على الجهاز الذي تستخدمه، حتى تتمكن من معرفة ما إذا كان هناك أي تسجيلات مشكوك فيها.

وللقيام بعملية الحذف، ستحتاج إلى الانتقال إلى «الإعدادات» ثم «عام»، ثم لوحات المفاتيح، وإيقاف «تمكين الإملاء»، ثم العودة وتحديد «سيري والبحث»، ثم الذهاب إلى مفتاح التبديل، والضغط على الصفحة الرئيسة، وإلغاء «تنشيط سيري».

وبمجرد إلغاء التنشيط، ستصلك رسالة تسألك عما إذا كنت تريد إيقاف تشغيل «سيري»، وفي حالة الموافقة سيؤدي ذلك إلى إزالة جميع بياناتك من خوادم «أبل» فوراً، مع حذف «سجل سيري»، سواء كنت تشغله على «آي فون» أو أي جهاز آخر مثل «آي باد» و«ساعة أبل».

والواضح أن هذه الطريقة تعني أن «سيري» سيتم إيقاف تشغيله على جهازك، لأن «أبل» لم تنتهِ بعد من تعديل وطرح تعديلات الإعدادات التي تجعل «سيري» قيد العمل، ولكن لا يسجل وينسخ وينقل المكالمات. لذلك إذا كنت تريد البدء في استخدام «سيري» مرة أخرى، فستحتاج إلى إعادة تمكينه، وتكرار الخطوات السابقة حسب الضرورة، حتى طرح التعديلات الجديدة.

حسم الموقف

ووفقاً لتقرير نشره موقع «تيك هايف» techhive.com المتخصص في التقنية، فإن التعديلات التي أجريت على إعدادات البرامج، وقرارات تعليق عمليات التسجيل لمدة 90 يوماً، ليست سوى نوع من «المسكنات» لهذه الأزمة المشتعلة.

ويرى التقرير أن فترة الـ90 يوماً، وتغييرات الإعدادات «مهلة» سيتعين بعدها على جميع الأطراف من المستخدمين والشركات والمنظمات والجهات الرسمية، حسم الموقف ما بين «الحماية الكاملة» بالمنع التام لتسجيل ونسخ ونقل المكالمات ثم الاستماع إليها، أو الوصول إلى صيغة لـ«تنصت» مشروط يحظى بقبول المستخدمين والجهات الرسمية والجهات المدافعة عن الخصوصية، للسماح للشركات بمواصلة عمليات التطوير والتحسين في المنتجات، ولذلك فإن القضية مرشحة لأن تشهد المزيد من الجدل والشد والجذب خلال الفترة المقبلة.

مواقف الشركات

أكدت شركة «أمازون» الأميركية أن سياسة جديدة أصبحت سارية المفعول، تسمح للمستخدمين بإزالة تسجيلاتهم. أمّا مواطنتها شركة «أبل» فقالت إن تعليمات صدرت لموظفيها بالتوقف عن الاستماع إلى المحادثات مع «سيري» حول العالم.

بدورها، ذكرت شركة «غوغل» أنها ستتيح للمستخدم خيار إيقاف «تخزين تسجيلاتك الصوتية على حسابك»، مع حذف البيانات تلقائياً بعد كل ثلاثة أشهر أو 18 شهراً.