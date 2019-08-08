«فوسيل» تطلق الجيل الخامس من ساعاتها الذكية

المصدر: تكساس ــ د.ب.أ

أطلقت شركة «فوسيل» الأميركية Fossil، الجيل الخامس من ساعاتها الذكية المزوّدة بنظام تشغيل «أندرويد».

وأوضحت الشركة أن ساعاتها الذكية Carlyle HR وJulianna HR الجديدة تأتي مزوّدة بسماعة تتيح بالاشتراك مع الميكروفون المدمج، إمكانية إجراء اتصالات هاتفية مباشرة، أو محادثات مع المساعد الصوتي «غوغل أسيستانت» Assistant.

كما يمكن أيضاً سماع الموسيقى دون سماعة رأس، إذ تمت زيادة سعة الذاكرة إلى 8 غيغابايت.

وينبض بداخل الساعات الذكية الجديدة المعالج القوي Snapdragon 3100 الجديد. فيما تشتمل باقة التجهيزات التقنية على نظام تحديد المواقع GPS، وتقنية NFC، وتقنية «بلوتوث» وشبكة WLAN اللاسلكية، إضافة إلى «جيروسكوب»، ومقياس لضربات القلب.

وتمتاز الساعات الذكية الجديدة بشاشة «أموليد» AMOLED قياس 1.28 بوصة في جسم يبلغ عرضه 4.4 سنتيمترات.

وتأتي الساعة Carlyle HR في جسم من الفولاذ باللون الأسود أو الرمادي، بينما تتألق الساعة Julianna HR باللون الذهبي الوردي. كما تتوافر للساعات الجديدة أساور بديلة.

وأعلنت «فوسيل» أن سعر ساعاتها الذكية Carlyle HR وJulianna HR الجديدة يبلغ 295 دولاراً (1083 درهماً).