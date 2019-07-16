«جمارك دبي» تطلق نظام «الإحصاء الإلكتروني»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة جمارك دبي نظامها الذكي الجديد للإحصاء الإلكتروني، الذي طورته الدائرة ضمن جهودها الشاملة لتطوير خدماتها وأنظمتها الإلكترونية الذكية، بمواكبة التقدم السريع لدولة الإمارات، لتحقيق الصدارة العالمية والمشاركة الفاعلة في قيادة الثورة الصناعية الرابعة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، في كلمة افتتح بها حفل الإطلاق، إن دبي ودولة الإمارات عموماً من أكثر الدول تقدماً في مجال تقنية المعلومات، وتبني التقنيات الحديثة في خدمة الاقتصاد، إذ تسير بخطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي، لافتاً إلى أن الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات يسهم بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأكد أن نظام الإحصاء الإلكتروني يحقق العديد من المزايا في إعداد إحصاءات التجارة الخارجية، فهو أول نظام على مستوى الدولة يضم عمليات التدقيق ومعالجة البيانات، وتوفير التقارير الإحصائية في قاعدة معلومات متنوعة، تعكس التغير في البيانات بطريقة آلية وبشكل سريع وتلقائياً، كما يقدّم بيانات متكاملة حول قيمة التجارة الخارجية وفقاً للنظام المنسق العالمي.

وأضاف: «يبلغ عدد دول العالم التي تتعامل معها دبي تجارياً 235 دولة، في ما بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في عام 2018 نحو 1.3 تريليون درهم، ليصل إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية منذ عام 2000 وحتى عام 2018 إلى نحو 15.541 تريليون درهم، وحققت الإمارة نمواً قوياً في تجارتها الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل قيمتها الى نحو 339 مليار درهم، مسجلة نمواً نسبته 7% بزيادة تصل إلى أكثر من 23 مليار درهم مقارنة بالربع الأول من عام 2018».