«أمازون» تطلق ساعة حائط مزوّدة بالمساعد الرقمي

المصدر: سياتل - د.ب.أ

أعلنت شركة «أمازون»، أمس، عن إطلاق ساعة حائط مزوّدة بالمساعد الرقمي Alexa.

وأوضحت الشركة الأميركية أن ساعة الحائط الجديدة Echo Wall Clock، التي يبلغ سعرها 30 دولاراً (نحو 110 دراهم)، يمكنها أن تخبر المستخدم بالوقت والمنبه ورسائل التذكير، لكن يُشترط أن تكون مرتبطة بجهاز Echo آخر، مشيرة إلى أن الساعة الجديدة لا يزيد وزنها على 380 غراماً. وأضافت أن الساعة تتناسب مع الاستخدامات في المطبخ بشكل خاص، حيث يمكن ضبط توقيتات مختلفة لكل فتحة من فتحات موقد الطهي في الوقت نفسه، كما يمكن ضبط المؤقت عن طريق الأوامر الصوتية من خلال نطق «Alexa، اضبط المؤقت لمدة 10 دقائق» مثلاً. وأفادت «أمازون» بأنه عند تثبيت الساعة الجديدة يجب تركيب البطاريات، ثم نطق الأمر الصوتي «Alexa، اضبط ساعة الحائط Echo»، وهنا يجب اقتران الساعة بجهاز Echo آخر متوافق في مسافة لا تزيد على تسعة أمتار، لافتة إلى أن الساعة لا تتوافق مع تلفاز Fire TV أو الحواسيب اللوحية Fire، بينما يتم الاتصال بين أجهزة Echo وساعة الحائط عن طريق تقنية «بلوتوث 4.2».