«سامسونغ» تطلق هاتف «Galaxy A80» في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم و«بي.بي.سي»

أعلنت شركة «سامسونغ» الخليج للإلكترونيات، أمس، عن إطلاق هاتف «Galaxy A80» الجديد في الإمارات. وتم تصميم هاتف «سامسونغ» الجديد ليوفر ابتكارات تتناسب مع أسلوب الحياة العصرية عبر منصة آمنة ومتقدمة، لاسيما مع توجه المستهلكين نحو الاعتماد على هواتفهم الذكية، لتسجيل الفيديوهات والتفاعل والتقاط الصور ومشاركتها بشكل مباشر.

وقال رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتحركة المتنقلة في شركة «سامسونغ» الخليج للإلكترونيات، طارق صباغ: «تم تصميم الهاتف الجديد خصيصاً للطريقة التي نتواصل بها في عصر النشر المباشر، حيث يحتوي على العديد من الابتكارات التي تسمح لك بتصوير العالم كما تراه، والاستمتاع بتجارب الوسائط المتعددة، والبقاء على اتصال لفترة أطول».

وتم تزويد «Galaxy A80» بكاميرا ثلاثية دوارة، وذلك للمرة الأولى في أجهزة «Galaxy»، وتوفر الكاميرا الجديدة مستوى الجودة نفسه للعدسات الأمامية والخلفية، ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بفيديوهات وصور عالية الدقة. وتمنح الكاميرا الثلاثية الدوارة المستخدم القدرة على تسجيل الفيديوهات بشكل مستمر، بغض النظر عما إذا تم تصويرها بوساطة الكاميرا الأمامية أو الخلفية، بحيث يمكنك رؤية ذكرياتك في فيديو واحد.

إلى ذلك، قررت هيئة أسترالية مقاضاة شركة «سامسونغ»، بتهمة تضليل الزبائن بادعائها خاصية مقاومة الماء في هواتفها. وقالت لجنة المنافسة والزبائن الأسترالية إن إعلانات «سامسونغ»، التي تروج فيها استعمال هواتفها أثناء السباحة وركوب أمواج البحر، تتضمن «ادعاءات كاذبة».

وأضافت اللجنة، في بيان، أنها راجعت 300 إعلان لشركة «سامسونغ»، قبل أن تقرر رفع الدعوى القضائية. فيما قالت «سامسونغ» إنها متمسكة بإعلاناتها، وستدافع عن موقفها أمام المحكمة.

وجاء في بيان اللجنة أن إعلانات «سامسونغ» تظهر هواتفها، وهي تتعرض للماء في البحر والمسابح، مدعية أن ذلك لن يؤثر في الجهاز.

وأضاف أن هواتف «سامسونغ» لها خاصية مقاومة الماء، لكن تلك الخاصية لا تشمل المياه المالحة ومياه المسابح.

وتنصح «سامسونغ» نفسها زبائنها على موقعها بعدم استعمال هاتفها «إس 10» في المسابح أو في الشاطئ، كما أنها لم تُجرِ اختبارات كافية للتأكد من عمر أجهزتها، حسب اللجنة. وتواجه «سامسونغ» غرامة مالية ضخمة، إذا تمت إدانتها في المحكمة بتضليل الزبائن.