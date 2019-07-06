«أمازون» تواجه مراجعة أولية من «حماية المنافسة» في بريطانيا

المصدر: لندن - د.ب.أ

تواجه شركة «أمازون»، عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي، مراجعة أولية من قبل جهات حماية المنافسة ومنع الاحتكار في بريطانيا، على خلفية عرض الشركة شراء حصة في شركة توصيل المواد الغذائية البريطانية «ديليفرو».

ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن بيان لهيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا، نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، أن لديها «أسباباً معقولة» تدفع إلى الاعتقاد بأن «أمازون»، و«ديليفرو» لم تعدا شركتين منفصلتين، أو أنهما في سبيلهما إلى الدخول في صفقة اندماج مع بعضها بعضاً في المستقبل القريب. وتعني المراجعة الأولية أنه لن يكون بإمكان «أمازون» إبرام الصفقة مع «ديليفرو»، وأنه يتعين على الشركتين مواصلة العمل ككيانين منفصلين. وفي شهر مايو الماضي، أعلنت «أمازون» أنها قررت استثمار 575 مليون دولار في «ديليفرو»، مقابل حصة أقلية، من أجل دعم الشركة، ومقرها لندن، في توسيع شبكتها وفريق التكنولوجيا لديها، ومنافسة شركات مثل «جاست إيت بي إل سي»، و«أوبر تكنولوجيز انكوربوريشن»، في السوق الأوروبية، حيث المنافسة الشرسة في صناعة توصيل المواد الغذائية. ووفقاً لـ«بلومبيرغ»، فإن هذه الصناعة في بريطانيا تتميز بأنها أكثر تنافسية. وكانت «أمازون» أغلقت العام الماضي شركتها لتوصيل الأغذية، التي كانت تركز على العاصمة البريطانية لندن، وأعربت في الوقت نفسه عن طموحها في المملكة المتحدة من خلال شركة «برايم ناو»، التي تقدم خدمات التوصيل إلى العديد من المدن البريطانية خلال ساعتين. ولكنها تواجه منافسة شرسة من شركات محلية أخرى، مثل «أوكادو جروب»، الرائدة في توصيل مواد البقالة عبر الإنترنت، والتي تأمل في إنجاز خدمة التوصيل في نصف هذا الوقت.