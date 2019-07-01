«أوبرا» تطور أول متصفح لعشاق الألعاب

المصدر: أوسلو - د.ب.أ

أعلنت شركة «أوبرا» النرويجية، أمس، عن تطوير أول متصفح في العالم مصمم خصيصاً لعشاق الألعاب.

وذكرت الشركة أن إصدار المعاينة الأول من متصفح «أوبرا GX» الجديد يتضمن قيوداً على موارد النظام المستخدمة ودمج Twitch والعديد من الوظائف الأخرى. وأضافت أن المتصفح الجديد يتيح لعشاق الألعاب تحديد مقدار ذاكرة الوصول العشوائي وقدرة المعالج المسموح باستعمالها بواسطة المتصفح، وبالتالي فإنه يمكن تخصيص الجزء الأكبر من قدرة الحاسوب للعبة، دون أن يستهلك المتصفح الكثير من الموارد غير اللازمة. وبينت «أوبرا» أن وظيفة GX Corner عبارة عن نطاق يتم فيه تقديم عروض وأخبار الألعاب المثيرة للاهتمام.

وأفادت الشركة النرويجية، بأنها استخدمت في متصفح «أوبرا GX» بعض الرسوم المتحركة والمؤثرات الصوتية، التي تعتمد على الألعاب، عند بدء تشغيل المتصفح أو إتمام التحديثات، مشيرة إلى أن تصميم المتصفح يمتاز باللون الرمادي الداكن مع لمسات من اللون الأحمر.