«ديزر» تقدّم الموسيقى بتقنية الصوت عالي الدقة «هاي فاي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت منصة «ديزر» الفرنسية Deezer العالمية لخدمة البث الموسيقي، عن تجربة جديدة للاستمتاع بالموسيقى بجودة فائقة، للمستمعين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال تقديم تقنيات الصوت عالي الدقة «هاي فاي» HiFi في المنطقة.

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأنه سيكون بإمكان عشّاق الموسيقى الاستمتاع بها باستخدام سماعات ومضخمات صوت مختارة بجودة صيغة الترميز الصوتي (FLAC CD) بمعدل 16 بت. كما سيستفيد مستخدمو خاصية HiFi من إمكانية الوصول إلى مزايا باقة «ديزر بريميوم»، وخاصية «ديزر فلو» التي تقدم لكل مستخدم قائمة من الأغنيات المعدة خصيصاً له باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع مقترحات مبنية على عادات استماعه.

وتشمل خدمة Deezer HiFi مزايا حصرية، مثل الاستماع إلى 36 مليون أغنية بمعدل 16 بت وتردّد 44.1 كيلوهرتز، وإمكانية الاستماع إلى الموسيقى المتوافقة مع السماعات ومكبرات الصوت اللاسلكية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ديزر» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، طارق منير، إن «مع إتاحة خدمة Deezer HiFi في المنطقة، فإننا سنتمكن من تقديم تجربة بث موسيقي استثنائية للمتعاملين، حيث يمكنهم عبر هذه الخدمة الاستمتاع بما يزيد على 36 مليون أغنية».