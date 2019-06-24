المصدر: الإمارات اليوم

منع التطبيقات من استخدام بيانات الهاتف

يشكو بعض مستخدمي الهواتف الذكية من استهلاك باقة البيانات بشكل سريع، من دون معرفة السبب.

لذا تتعدد النصائح التي يبديها الخبراء في هذا الصدد لتقليل استخدام باقة البيانات، ومنها استخدام ملمح الوصول الذكي إلى خدمات الموقع، وإيقاف التحديث التلقائي للبيانات.

ومن ذلك أيضاً السماح لبعض التطبيقات فقط في الهاتف بالوصول للبيانات، ومنع غيرها من هذه الميزة.

فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «آي أو إس 12»، ورغبت في الحد من عدد التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى باقة البيانات، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «الإعدادات» settings في الهاتف، ثم مرر داخل النافذة التي ستظهر حتى تصل إلى قسم «باقة البيانات الخلوية» Cellular/‏‏‏Mobile Data وانقر فوقه، وعندها ستظهر نافذة جديدة تضم جميع التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى باقة بيانات الهاتف، وبعد ذلك حرك المؤشر المجاور للتطبيق الذي لا ترغب في وصوله إلى باقة البيانات لإيقاف استخدامه لهذه الباقة.

تفعيل وضع الإظلام التام في «تويتر»

أصبح المظهر الداكن أحد أهم الملامح التي تضيفها الشبكات الاجتماعية المختلفة إلى تطبيقاتها على الهواتف والأجهزة اللوحية. بل إن بعض التطبيقات بدأت إضافة ملامح جديدة لهذا الوضع لتحسينه. ومن ذلك تفعيل وضع الإظلام التام الذي يضمن للمستخدم تقليل الإضاءة إلى أقل درجة ممكنة، حيث يفعل «تويتر» هذا الوضع لمستخدمي هواتف «آي فون» تحت اسم Lights Out.

فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر «آي فون»، وأردت تفعيل الميزة الجديدة، اتبع الآتي: افتح «تويتر» على هاتفك، تأكد من اختيار تبويب «الصفحة الرئيسية» Home، ثم توجه إلى أعلى يسار الشاشة وانقر أيقونة ملفك الشخصي، ومن ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار الإعدادات والخصوصية وانقر فوقه، وبعدها انقر في النافذة التالية خيار الشاشة والصوت لتظهر نافذة جديدة تضم خيارات عدة، مرر داخلها للأسفل حتى تصل إلى خيار الوضع الداكن، وحرك المؤشر الموجود بجانب الخيار السابق لتفعيله، وبموجب ذلك سيتم تفعيل الوضع الداكن يدوياً.