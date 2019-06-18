ساعة ذكية جديدة بوظيفة تخطيط كهربائية القلب

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة Huami الصينية، أمس، عن إطلاق ساعة ذكية جديدة مزودة بوظيفة تخطيط كهربائية القلب (ECG)، مؤكدة أن دقة هذه الوظيفة تزيد على 97%.

وأوضحت الشركة أن ساعتها الجديدة (Amazfit Verge 2) تعتمد على شريحة طورتها Huami مع تقنية الذكاء الاصطناعي (huangshan MHS001)، وتعرف الشريحة الخاصة باسم (RealBeats AI Bio Data Engine).

وتروج الشركة الصينية لساعتها الذكية الجديدة من خلال التعرف التلقائي إلى 10 رياضات مختلفة، مثل تسلق الجبال وكرة القدم والجري والمشي، إضافة إلى الكثير من الرياضات، التي تتم ممارستها في النطاقات الداخلية، وتتم عمليات التتبع عن طريق وحدة مدمجة للنظام العالمي لتحديد المواقع GPS.

ومن ناحية أخرى، تشتمل الساعة الجديدة على شاشة AMOLED قياس 1.39 بوصة، وتعمل بدقة 454 x 454 بيكسل.

وتضم باقة التجهيزات التقنية للساعة الذكية الجديدة معالج «كوالكوم Snapdragon Wear 2500» وذاكرة وصول عشوائي سعة 512 ميغابايت، وذاكرة داخلية eMMC سعة أربعة غيغابايت.

وبالإضافة إلى ذلك، تشتمل الساعة على بطاقة (eSIM)، مع دعم تقنية (4G VoLTE) والدفع غير النقدي بواسطة تقنية اتصالات المجال القريب (NFC).

يشار إلى أن Huami، لم تفصح عن أي معلومات عن موعد طرح الساعة الذكية الجديدة في الأسواق العالمية أو سعرها.