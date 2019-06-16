المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إضافة ملاحظات إلى الـ «ويب» في «إيدج»

إذا كنت من مستخدمي متصفح «مايكروسوفت إيدج»، فإنه يمكنك إضافة ملاحظة إلى صفحة الـ«ويب» التي تتصفحها، أو إضافة الشروح والرسوم والظلال إليها، وبالتالي إبراز المحتوى المفيد أو النقاط الواجب الانتباه إليها داخل الصفحة، من خلال فتح متصفح «مايكروسوفت إيدج» أولاً، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «e».

توجه إلى صفحة الـ«ويب» التي ترغب في تسجيل الملاحظات بشأنها ثم انقر فوق زر: «تدوين ملاحظة ويب»Make a Web Note أو «إضافة ملاحظة» add a note، ويبدو في صورة قلم صغير أعلى الجانب الأيمن من الشاشة.

سيظهر أمامك شريط أرجواني، وهو ما يعني تفعيل وضع تدوين الملاحظات، كما ستظهر كل الأدوات تحت شريط العنوان.

تتضمن الأدوات المعروضة أدوات للرسم، والكتابة، والقص، والمحو، إلى جانب أدوات تشارك الملاحظات وحفظها أعلى يمين الشاشة.

انقر فوق أي من الأدوات الثلاث الأولى من جهة اليسار، لتستعرض المزيد من الخيارات.