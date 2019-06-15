المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تكبير حجم الخط في «ويندوز 10»

عندما يحدّث المستخدم نظام تشغيل «ويندوز» إلى آخر إصداراته «ويندوز 10»، قد يتفاجأ بأن حجم النص وأيقونات البرامج والتطبيقات أصغر مما اعتاده. وهنا قد يجرب تغيير مستوى دقة الشاشة دون جدوى، أو يلجأ إلى مزايا قسم «تسهيل الوصول»، إلا أنه لا يجد حلاً سهلاً. والحقيقة أن الإعداد اللازم لحل هذه المشكلة موجود ضمن إعدادات الشاشة، من خلال النقر بزر الـ«ماوس» الأيمن فوق أي مكان فارغ في الشاشة.

ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى: «إعدادات الشاشة» وانقر فوقه.

مرر داخل الجانب الأيمن من النافذة الجديدة حتى تصل إلى: «تغيير حجم النص والتطبيقات»Change the size of text, apps، ثم حرك المؤشر الظاهر أمامك إلى اليمين، حتى تصل إلى حجم الخط المرغوب فيه.

سجل الخروج بالنقر فوقSign Out Now حتى يتم تفعيل الملمح، لأن بعض التطبيقات لا تتجاوب مع تغيير الحجم إلا بعد تسجيل الخروج. ولاحظ هنا أن التغيير يتم بنسبة 25%، ويمكنك زيادته إلى 75%.