«باناسونيك» تكشف عن كاميرا جديدة بـ «وظائف تجميلية»

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

كشفت شركة «باناسونيك» اليابانية عن كاميرا جديدة، مزودة بوظائف تجميلية مستمدة من عالم التصوير بالهواتف الذكية.

وأوضحت الشركة أن الكاميرا Lumix GX880 التي سيتم إطلاقها في الأسواق العالمية باللون الأسود والفضي بدءاً من يونيو المقبل، تأتي بوظيفة Soft Skin من أجل تنعيم البشرة ووظيفة Slimming من أجل تنحيف الوجه في 10 خطوات.

وأضافت أن الكاميرا الجديدة تأتي بمثابة الإصدار المطور من الكاميرا متغيرة العدسة GX800 من الفئة المدمجة والمزودة بنظام Micro-Four-Thirds.

وأشارت «باناسونيك» إلى أن الجوانب التقنية الأساسية في الكاميرا Lumix GX880 لم تتغير عن الموديل السابق من حيث الوظائف العملية والتصميم الخفيف المدمج.

وبينت أن باقة التجهيزات التقنية للطراز الجديد تشتمل على مستشعر 16 ميغابيكسل، وتتيح إمكانية التقاط الصور المتتابعة بسرعة 5.8 صور في الثانية وتسجيل الفيديو بدقة (4K) وبسرعة 30 صورة في الثانية، لافتة إلى أن الكاميرا الجديدة تضم أيضاً شاشة لمسية قابلة للطي بمقدار 180 درجة.