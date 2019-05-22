المصدر: الامارات اليوم

ضغط المجلدات وإرفاقها برسائل «جيميل»

إذا كنت من مستخدمي بريد «جيميل» Gmail، فإنه يمكنك ضغط المجلدات وإرفاقها برسائل البريد، وذلك باتباع الآتي: توجه إلى المكان الذي تحتفظ فيه بالمجلد داخل جهاز الحاسب، وانقر فوقه بزر الفأرة الأيمن، ثم انقر خيار «إرسال إلى» send to داخل القائمة المنسدلة، لتظهر نافذة منبثقة، انقر داخلها فوق خيارcompressed zipped folder، وسيظهر أمامك المجلد المضغوط في المكان نفسه، وبعدها انتقل إلى بريد Gmail، وانقر زر إنشاء رسالة في يمين الشاشة، ثم انقر زر المرفقات الذي يبدو في شكل دبوس صغير، وتوجه إلى المكان الموجود به الملف المضغوط، وانقر فوقه، وعندها سيتم إرفاق المجلد بالرسالة على الفور، أو ستظهر رسالة تقول: «ملفك أكبر من 25 ميغا بايت»، وسيتم إرساله في شكل رابط لتطبيق GOOGLE DRIVE، وستلاحظ وجود مؤشر التقدم في عملية التحميل في منتصف النافذة. ولو لم ترغب في استمرار تحميل المجلد على هذا النحو، انقر زر الإلغاء في نهاية الجانب الأيسر من النافذة في الواجهة العربية للبريد.

حذف القصص من أرشيف «إنستغرام»

تقدم شبكة «إنستغرام» ملامح جديدة في كل يوم لإنجاح ملمح القصص. ومن ذلك قيام الشبكة بالأرشفة التلقائية للقصص التي ينشئها مستخدموها، حتى لا يضطر المستخدم إلى حفظها على جهازه. لكن أحياناً يخشى المستخدم اطلاع البعض على قصة بعينها، لذا يرغب في حذفها من أرشيف القصص، ولهذا السبب تتيح «إنستغرام» إلغاء أي قصة من الأرشيف عبر الخطوات التالية:

افتح تطبيق «إنستغرام» على الجهاز، وانقر فوق أيقونة ملفك الشخصي، ثم انقر الأيقونة التي تبدو في شكل سهم دائري يحيط بساعة صغيرة لتصل إلى أرشيف القصص، ثم انقر فوق القصة التي ترغب في حذفها، ثم فوق أيقونة المزيد التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية في التطبيق الخاص بنظام التشغيل «آي أو إس»، أو في شكل ثلاث نقاط رأسية في التطبيق الخاص بنظام التشغيل «أندرويد».

وبعدها انقر خيار الحذف Delete داخل النافذة التي ستظهر، ثم كرر النقر فوق خيار الحذف الذي سيظهر أمامك مجدداً في النافذة التالية.